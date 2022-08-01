Из-за скачка курса в Украине подорожают импортные товары: цены будут устанавливать исходя из курса 45 грн/$

Импортеры в скором времени проведут переоценку стоимости своих товаров в соответствии с новым курсом. После шокирующего скачка доллара даже выше 40 грн/$, у них просто не будет другого выхода. И хотя напряжение на рынке со временем несколько спадет, а курс откатится назад, повышения цен уже не избежать.





Такой нелестный прогноз сделал главный аналитик компании Libertex Partner Андрей Шевчишин. Эксперт утверждает, что, несмотря на резкий рост курса до 41 грн/$, он прогнозируемо откатится назад. И импортеры ждать не будут. Они ведь хотят защитить себя от рисков и не потерять из-за скачка курса часть денег потраченных на товар.

За последний месяц или даже несколько месяцев продавцы товаров из-за рубежа закладывали в их цену курс 40 грн/$. Сейчас большинство из них перейдет на расчеты по ставке доллар по 45 грн. То есть импортеры будут закладывать в цены не просто высокую стоимость “бакса” на украинском рынке, но и накинут впрок еще несколько гривен сверху.

Шевичишин убежден, даже если доллар стабилизируется и упадет ниже критического предела в 40 грн/$, вернуть старые цены не удастся. С этого момента все, что может замедлить или сдержать рост цен – это обеднение украинцев. К сожалению, после такого курсового шока импортеры не решатся уменьшать стоимость своих товаров. Они могут предложить какие-то скидки, но пересматривать цены в отрицательную сторону не согласятся.

Но здесь не стоит забывать и о законах спроса. Падение платежеспособности людей заставит их отказаться или снизить объемы потребления некоторых товаров. Тем более, если стоимость этих товаров существенно возрастет. Зарабатывать больше с момента курсового скачка люди не стали. Так что импортеры, перестарающиеся с повышением цен на собственные товары, рискуют остаться вообще без клиентов.