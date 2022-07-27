Смарт часы Honor: критерии выбора и пять лучших моделей
“Умные” часы со многими полезными функциями уже давно популярны и спрос на них только увеличивается. Лидером по продажам являются смарт часы хонор, ведь этот бренд нашел “золотую середину” в соотношении цены и качества. Продукция от Honor надежна, многофункциональна и доступна широкой категории пользователей. В этой статье расскажем, как сделать правильный выбор часов, и какие модели являются топовыми в 2022 году.
Главные критерии выбора смарт часов Honor
Есть несколько важных критериев, от которых зависит комфорт и практичность использования часов. Вот на что мы рекомендуем обратить внимание:
- Способ управления. Дисплей может быть полностью сенсорным или с кнопками. Первый более дорогой, но более стильный. Второй стоит на порядок дешевле. Если хотите сенсор, тогда не выбирайте маленький экран, потому что будет не удобно.
- Дисплей. Его дизайн может быть разным. То есть визуально смарт часы могут напоминать обычные механические, или же иметь классический сенсорный экран. Форма бывает круглая и прямоугольная.
- Автономность. Больше всех держат зарядку фитнес-браслеты. Но в общем, часы от Honor не нуждаются в подзарядке минимум 2-3 дня.
- Функционал. Среди важного – NFC (возможность рассчитываться за покупки), GPS и встроенный Wi-Fi. Эти три опции имеют не все модели, так что если вы хотите иметь их, обращайте внимание на характеристики товара.
- Защита. Обратите внимание на следующие показатели: IP53, IP54, IP67 и IP68. Первые два означают, что часам не страшны небольшие брызги воды. Если в описании модели указаны последние два параметра, то с ними можно принимать душ, плавать.
Некоторые обращают внимание на материал ремешка и корпуса. Ремешок бывает силиконовым, металлическим и кожаным. Здесь уже дело индивидуального вкуса. Корпус бывает пластиковым, керамическим и металлическим. Два последних выглядят гораздо интереснее и они прочнее.
ТОП-5 лучших моделей для покупки в 2022 году
HONOR Watch GS Pro
Лучшие в соотношении цены/качество. Идеально подойдут для спортсменов, потому что имеют 18 режимов для тренировки. Стильные, яркие, долго держат заряд и имеют лояльную стоимость.
HONOR Band
Одни из самых лучших женских часов. Это смарт-браслет с богатым функционалом, стильным и лаконичным внешним видом. Среди плюсов: яркий экран, широкий список опций и бюджетная цена.
HONOR Magic Watch 2 46mm
Модель для мужчин, которая имеет отличную защиту от влаги и совместима со всеми операционными системами. Среди плюсов: емкий аккумулятор, который долго держит заряд, великолепное разрешение экрана, большой выбор функций и режимов.
Honor Watch ES
Лаконичная модель с качественным дисплеем AMOLED, хорошей степенью защиты от воды и стильным дизайном. В зависимости от выбранного цвета ремешка часы могут носить как парни, так и девушки.
Honor Band 6
Традиционный фитнес-браслет, который очень долго держит заряд, имеет все базовые функции, такие как шагомер, 10 спортивных режимов, мониторинг сна, сердечного ритма и многое другое. Среди плюсов: очень компактные, не ощущаемые на руке, с ними можно спать, а еще одни из самых бюджетных.
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