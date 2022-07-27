Смарт часы Honor: критерии выбора и пять лучших моделей

“Умные” часы со многими полезными функциями уже давно популярны и спрос на них только увеличивается. Лидером по продажам являются смарт часы хонор, ведь этот бренд нашел “золотую середину” в соотношении цены и качества. Продукция от Honor надежна, многофункциональна и доступна широкой категории пользователей. В этой статье расскажем, как сделать правильный выбор часов, и какие модели являются топовыми в 2022 году.





Главные критерии выбора смарт часов Honor

Есть несколько важных критериев, от которых зависит комфорт и практичность использования часов. Вот на что мы рекомендуем обратить внимание:

Способ управления. Дисплей может быть полностью сенсорным или с кнопками. Первый более дорогой, но более стильный. Второй стоит на порядок дешевле. Если хотите сенсор, тогда не выбирайте маленький экран, потому что будет не удобно. Дисплей. Его дизайн может быть разным. То есть визуально смарт часы могут напоминать обычные механические, или же иметь классический сенсорный экран. Форма бывает круглая и прямоугольная. Автономность. Больше всех держат зарядку фитнес-браслеты. Но в общем, часы от Honor не нуждаются в подзарядке минимум 2-3 дня. Функционал. Среди важного – NFC (возможность рассчитываться за покупки), GPS и встроенный Wi-Fi. Эти три опции имеют не все модели, так что если вы хотите иметь их, обращайте внимание на характеристики товара. Защита. Обратите внимание на следующие показатели: IP53, IP54, IP67 и IP68. Первые два означают, что часам не страшны небольшие брызги воды. Если в описании модели указаны последние два параметра, то с ними можно принимать душ, плавать.

Некоторые обращают внимание на материал ремешка и корпуса. Ремешок бывает силиконовым, металлическим и кожаным. Здесь уже дело индивидуального вкуса. Корпус бывает пластиковым, керамическим и металлическим. Два последних выглядят гораздо интереснее и они прочнее.

ТОП-5 лучших моделей для покупки в 2022 году

HONOR Watch GS Pro

Лучшие в соотношении цены/качество. Идеально подойдут для спортсменов, потому что имеют 18 режимов для тренировки. Стильные, яркие, долго держат заряд и имеют лояльную стоимость.

HONOR Band

Одни из самых лучших женских часов. Это смарт-браслет с богатым функционалом, стильным и лаконичным внешним видом. Среди плюсов: яркий экран, широкий список опций и бюджетная цена.

HONOR Magic Watch 2 46mm

Модель для мужчин, которая имеет отличную защиту от влаги и совместима со всеми операционными системами. Среди плюсов: емкий аккумулятор, который долго держит заряд, великолепное разрешение экрана, большой выбор функций и режимов.

Honor Watch ES

Лаконичная модель с качественным дисплеем AMOLED, хорошей степенью защиты от воды и стильным дизайном. В зависимости от выбранного цвета ремешка часы могут носить как парни, так и девушки.

Honor Band 6

Традиционный фитнес-браслет, который очень долго держит заряд, имеет все базовые функции, такие как шагомер, 10 спортивных режимов, мониторинг сна, сердечного ритма и многое другое. Среди плюсов: очень компактные, не ощущаемые на руке, с ними можно спать, а еще одни из самых бюджетных.