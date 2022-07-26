Особенности консультации проктолога
Прямая кишка, задний проход и перианальная зона являются нижней частью толстого кишечника и вопросами диагностики заболеваний, их профилактики и лечения занимается проктология. Из-за стереотипов с давних времен проктологические проблемы принято умалчивать, чтобы не было насмешек и неудобств. Однако понемногу происходят положительные сдвиги в этом плане, поэтому врач проктолог Киев уже не является чем-то постыдным и на консультацию к нему советуют ходить как минимум один раз в год.
Самые распространенные проктологические болезни
Хоть зона ответственности этого специалиста довольно узкая, но заболеваний здесь может быть достаточно большое количество. Чаще всего среди них диагностируют:
- воспаление или выпадение геморроидальных узлов;
- полипы в прямой кишке;
- зуд в анальном отверстии;
- трещины в анусе;
- свищи прямой кишки;
- киста копчика;
- парапроктит и прочие.
Проведение консультации проктолога
Обследование проктолога имеет несколько главных этапов проведения, о которых расскажем дальше подробнее:
- Осмотр визуально анального отверстия, прямой кишки, а также частей организма и тканей, которые находятся рядом.
- Профессиональное обследование прямой кишки пальцевым методом в целях диагностики.
- Аноскопия – углубление внутрь заднего прохода с помощью аноскопа на несколько сантиметров с целью выявления патологий и заболеваний. Именно в такой зоне часто возникают проктологические проблемы.
- Проведение диагностических процедур для выявления патологий прямой кишки и отдела сигмовидного кишечника. Эта процедура требует проникновения до 30 сантиметров вглубь и выполняется реже по показаниям.
- Дальше могут идти дополнительные назначения и процедуры, такие как компьютерная томография Киев, УЗД, анализы и прочее.
Осмотр пациента проктологом происходит на специальной кушетке или в кресле.
Когда происходит второй этап обследования чаще всего требуется использовать мазь для обезболивания заднего прохода и тканей поблизости. Это поможет избежать сжатости пациента и уберет дискомфорт.
Если у пациента в анальном отверстии есть трещины, то даже при легком нажатии на стенки и ткани ануса, он будет чувствовать боль, что будет важным симптомом.
При проведении аноскопии используется трубка, которая имеет небольшой диаметр. Чтобы проверить в нормальном ли состоянии геморроидальный узел проктолог обычно просит пациента потужиться.
Обычно все исследования специалиста не вызывают болезненных ощущений, за исключением редких случаев и явно выраженных поздних стадий болезней.
Плюсы прохождения обследования у проктолога в клинике “Добрый прогноз”
Существует много причин для выбора приема у проктолога именно здесь. Некоторые из них:
- точные диагностические методы и их скорость;
- высококлассные специалисты с опытом и образованием;
- качественное оборудование;
- европейские протоколы при исследованиях;
- доброжелательность сотрудников и другие.
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