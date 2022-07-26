Особенности консультации проктолога

Прямая кишка, задний проход и перианальная зона являются нижней частью толстого кишечника и вопросами диагностики заболеваний, их профилактики и лечения занимается проктология. Из-за стереотипов с давних времен проктологические проблемы принято умалчивать, чтобы не было насмешек и неудобств. Однако понемногу происходят положительные сдвиги в этом плане, поэтому врач проктолог Киев уже не является чем-то постыдным и на консультацию к нему советуют ходить как минимум один раз в год.





Самые распространенные проктологические болезни

Хоть зона ответственности этого специалиста довольно узкая, но заболеваний здесь может быть достаточно большое количество. Чаще всего среди них диагностируют:

воспаление или выпадение геморроидальных узлов;

полипы в прямой кишке;

зуд в анальном отверстии;

трещины в анусе;

свищи прямой кишки;

киста копчика;

парапроктит и прочие.

Проведение консультации проктолога

Обследование проктолога имеет несколько главных этапов проведения, о которых расскажем дальше подробнее:

Осмотр визуально анального отверстия, прямой кишки, а также частей организма и тканей, которые находятся рядом. Профессиональное обследование прямой кишки пальцевым методом в целях диагностики. Аноскопия – углубление внутрь заднего прохода с помощью аноскопа на несколько сантиметров с целью выявления патологий и заболеваний. Именно в такой зоне часто возникают проктологические проблемы. Проведение диагностических процедур для выявления патологий прямой кишки и отдела сигмовидного кишечника. Эта процедура требует проникновения до 30 сантиметров вглубь и выполняется реже по показаниям. Дальше могут идти дополнительные назначения и процедуры, такие как компьютерная томография Киев, УЗД, анализы и прочее.

Осмотр пациента проктологом происходит на специальной кушетке или в кресле.

Когда происходит второй этап обследования чаще всего требуется использовать мазь для обезболивания заднего прохода и тканей поблизости. Это поможет избежать сжатости пациента и уберет дискомфорт.

Если у пациента в анальном отверстии есть трещины, то даже при легком нажатии на стенки и ткани ануса, он будет чувствовать боль, что будет важным симптомом.

При проведении аноскопии используется трубка, которая имеет небольшой диаметр. Чтобы проверить в нормальном ли состоянии геморроидальный узел проктолог обычно просит пациента потужиться.

Обычно все исследования специалиста не вызывают болезненных ощущений, за исключением редких случаев и явно выраженных поздних стадий болезней.

Плюсы прохождения обследования у проктолога в клинике “Добрый прогноз”

Существует много причин для выбора приема у проктолога именно здесь. Некоторые из них:

точные диагностические методы и их скорость;

высококлассные специалисты с опытом и образованием;

качественное оборудование;

европейские протоколы при исследованиях;

доброжелательность сотрудников и другие.