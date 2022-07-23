Представлений перший у світі телефон із 200-мегапіксельною камерою

У Китаї стартували замовлення першого смартфона з 200-мегапіксельною основною камерою — Moto X3 Pro. Гаджет оснащений сенсором Samsung ISOCELL HP1 формату 1/1.22 дюйми. Розмір пікселя становить 0,64 мкм. Передбачено режим бінінгу, за рахунок якого кілька пікселів поєднується в один. Це дозволяє робити високоякісні знімки навіть за низького освітлення.





Також генеральний менеджер відділу мобільних телефонів Lenovo в Китаї Чен Джин додав, що в новинці реалізований інтелектуальний режим власної розробки, за рахунок якого смартфон може виводити високоточні зображення роздільною здатністю 50 МП в автоматичному режимі.

Крім того відомо, що Moto X3 Pro буде оснащений процесором Snapdragon 8 Plus Gen 1 та двома додатковими фотодатчиками: ультрашириком на 50 МП та 12-мегапіксельною допоміжною камерою. Призначення останньої поки що під питанням. 6.67-дюймовий дисплей отримає роздільну здатність FHD+ та частоту оновлення 144 Гц. Серед інших особливостей — 125-ватна швидка зарядка. Повноцінні продажі телефону мають відбутися 2 серпня.