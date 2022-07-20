Гру Stray зламали та вже виклали на торренти

Stray – незвичайна аркада, в якій гравцеві необхідно керувати котом, проходити по сюжету і вирішувати різні завдання в кіберпанковому сеттингу. Реліз гри відбувся 19 липня, і вона миттєво залетіла в топ найвищих проектів за 2022 рік. Котяча пригода має 97% позитивних відгуків і середній бал 8.4 від користувачів у Steam.





Stray продається за 399 гривень, і цих грошей гра 100% коштує. Але сьогодні стало відомо, що пірати її вже зламали та виклали на торренти у різних варіантах, включаючи портативну версію, яку не потрібно встановлювати.

Stray Developer: BlueTwelve Studio Price: 26,99 €















Цікаво, що наявність зламаної версії практично не вплинула на продаж гри. Користувачі підтримують розробників грошима і завалюють Stray позитивними відгуками. Відзначають приємний геймплей, який не встигає набриднути через невелику тривалість сюжету, круту атмосферу та арт-дизайн.

В цілому Stray виглядає як ідеальний варіант для того, щоб відволіктися від навколишньої суєти на пару вечорів. Приєднуйтесь.