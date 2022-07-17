Рейтинг кращих смартфонів з середнього сегменту в 2022 року

У 2022 році на ринку смартфонів стільки цікавих моделей, що очі розбіжаться навіть у просунутого користувача, що розуміється на телефонах. Про обивателя взагалі говорити не варто. У такому разі за порадою щодо вибору моделі можна звернутися до нас. У цій статті ми розповідаємо, який телефон варто купити у 2022 році.





№5 – Realme 8i

Ціна: 6399 гривень

У своєму ціновому сегменті це один із найкласніших телефонів. Він пропонує власнику 6.6-дюймовий дисплей з частотою оновлення 120 Гц, а також спритний процесор Helio G96, який не пасує в іграх і при вирішенні повсякденних завдань. Також є потрійна камера на 50+2+2 МП, що робить досить соковиті та деталізовані фото, а за автономність відповідає АКБ ємністю 5000 мАг.

№4 – Xiaomi Poco X3 Pro

Ціна: 8999 гривень

Ви полюбили мобільний геймінг? Тоді вам точно потрібний Poco X3 Pro. За свої гроші це найпродуктивніший телефон. Він оснащений процесором Snapdragon 860, який з легкістю тягне найвибагливіші тайтли на найвищих графічних налаштуваннях. З інших особливостей моделі – 120-герцевий IPS-дисплей, ємна батарея на 5160 мАг та боєздатна квадрокамера на 48+8+2+2 МП.

№3 – Samsung Galaxy A52

Ціна: 12 999 гривень

Незважаючи на те, що з релізу пристрою пройшло більше року, модель за цей час не стала менш актуальною. 90-герцевий AMOLED дисплей, як і раніше, радує яскравістю та насиченістю зображення, а квадрокамера на 64+12+5+5 МП з оптичною стабілізацією на головному модулі все ще вражає живими кольорами та відсутністю спотворень. Крім того, це єдиний телефон у ціновому сегменті, оснащений корпусом із вологозахистом IP67.

№2 – Redmi Note 10 Pro

Ціна: 11 999 гривень

Redmi Note 10 Pro за свої гроші – справжній монстр. Він має 120-герцевий AMOLED дисплей, яким зазвичай оснащуються флагмани, а також солідна квадрокамера на 108+8+5+2 МП. Головний датчик тут один із найкращих у класі – фото виходять на рівні дорожчих телефонів як за деталізацією, так і за яскравістю та іншими важливими параметрами.

№1 – Samsung Galaxy S20 FE

Ціна: 17 999 гривень

Samsung Galaxy S20 FE втратив у ціні і зараз є вкрай вигідною пропозицією, пропонуючи флагманські характеристики за розумною вартістю. Судіть самі: 6.5-дюймовий AMOLED дисплей оновлюється з частотою 120 Гц, потрійна камера на 12+12+12 МП включає телевик, корпус захищений від вологи і пилу за стандартом IP68, а автономність гарантує батарея на 4500 мАг. Все це доповнюється процесором Snapdragon 865, який, як і раніше, здатний вирішити будь-яке завдання.