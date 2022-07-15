Доллар по 37 грн – еще не предел: эксперт рассказал, что будет с курсом до конца июля

Курс доллара в Украине скоро достигнет отметки в 40 грн/$. Такой прогноз дал ведущий аналитик компании Forex Club Андрей Шевчишин. По его словам, импортеры уже закладывают эту ставку в стоимость своих товаров. Так что и цены в Украине также вскоре пойдут вверх.





Эксперт пояснил, что сейчас проходит масштабная переориентация бизнеса на новый курс. Торговцы подстраиваются к реалиям, с которыми им уже в ближайшее время придется столкнуться. Ведь если не сделать этого сейчас, то с повышением курса импортеры будут работать себе в убыток.

Уже сегодня курс доллара в Украине превышает 37 грн/$, но с каждым днем ​​он все ближе к психологическому пределу в 40 грн/$. Этот процесс уже не остановить, хотя пока Шевчишин и не может сказать наверняка, когда именно на табло обменников развевается шокирующая цифра. Всё зависит от ситуации на рынке и объемов импорта.

Финансовый аналитик также отметил, что в настоящее время не все импортеры ориентируются на доллар по 40 грн. Некоторые все еще закладывают в свои товары ставку на 38 грн/$ или даже 35 грн/$. Но таких немного, ведь большинство торговцев хорошо понимают, что девальвация гривны уже началась и теперь будет только набирать обороты. Причем не последнюю роль в этом процессе сыграет расширение импорта.

Напомним, что украинские аналитики по-прежнему прогнозировали рост курса в июле до 40 грн/$. Правда, такому развитию событий, по их словам, должны были содействовать определенные условия. Именно так и вышло. Как только в правительстве разрешили свободный импорт и вернули все налоги на него, доллар мгновенно подскочил до 38 грн. И хотя после этого он несколько снизился, до 37 грн, но большинство игроков рынка поняли – это еще не предел.