Названо способи зняти забутий графічний ключ на Android смартфонах

Багато власників смартфонів використовують як захист графічний пароль. Це зручний спосіб забезпечити безпеку своїми даними. Однак іноді користувач забуває малюнок. Що робити в такій ситуації і чи можливо зняти графічне блокування з екрана? Зараз розберемося.





Як зняти блокування з Android

Якщо ви забули графічний ключ, панікувати не варто. Якщо до вашого телефону підключено обліковий запис Google, скинути його простіше простого.

Дочекайтеся, коли кількість спроб для введення ключа буде вичерпано і натисніть “Забули пароль” у нижній частині екрана. Введіть дані від свого облікового запису Google. Натисніть “Увійти до системи”. Після цього з вашого телефону буде знято блокування.

Є ще один спосіб, який підійде власникам старих пристроїв. Якщо бути точніше, смартфонів, що працюють під керуванням Android 5.0 або більш ранніх версій “зеленого робота”.

Дочекайтеся моменту, коли батарея буде повністю розряджена. На екрані з’явиться повідомлення “Критично низький рівень заряду”. Натисніть на нього і ви перейдете в налаштування живлення. Звідти можна перейти в налаштування безпеки і вимкнути графічний ключ.

Останній спосіб, який дозволить скинути графічний пароль — відновлення стандартних налаштувань. Відразу зазначимо, що вдаватися до нього варто у крайньому випадку, оскільки після скидання телефон повернеться до заводського стану, тобто з нього видаляться всі дані.

Вимкніть телефон. Увімкніть його, одночасно натиснувши кнопку живлення та клавішу гучності. У меню знайдіть опцію Wipe data/factory reset. Виберіть її, використовуючи клавіші гучності для навігації та кнопку живлення як підтвердження вибору.

Тепер ви знаєте, як скинути графічне блокування з Android без пароля.