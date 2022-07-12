Іспанія передасть Україні десять танків Leopard

Міністерство оборони Іспанії має намір передати Україні десять танків Leopard 2A4 та двадцять бронетранспортерів (БТР) М113, пише Infodefensa з посиланням на інформовані джерела.





За даними видання, військова техніка, яку Мадрид готує до передачі, на даний момент не використовується та законсервована на складах. При цьому схема відправлення даного обладнання Києву має вигляд трикутника. Так, після того, як Україна отримає танки та БТР у власність, українська влада має сплатити за їх модернізацію на території Іспанії за рахунок коштів Європейського фонду підтримки миру (FEAP). Це, своєю чергою, вимагає від Києва підписання відповідних контрактів із іспанськими компаніями. Після цього стане можливим перекидання військової техніки на місце бойових дій.

При цьому фінансової складової проекту та його тимчасових рамок не визначено. Загальна вартість, залежно від масштабу капітального ремонту та складності з пошуком запасних частин, може становити від 5 до 15 мільйонів євро, а постачання техніки може відбутися до кінця року.

Зазначається, що раніше іспанський уряд обмежувався постачанням в Україну оборонних озброєнь.