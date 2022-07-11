Який Айфон краще купити у 2022 році: думка експертів

iPhone – дуже популярні пристрої, багато в чому через те, що вони максимально адаптовані під простих користувачів. Можна купити будь-який з актуальних телефонів, і він спокійно виконуватиме всі покладені на нього завдання. Проте, деякі рішення все ж таки мають свої нюанси. Який айфон краще купити в 2022 році? Зараз поділимося експертною думкою.





№5 – iPhone SE 2020

iPhone SE 2022 – найдешевший із актуальних апаратів купертинівців. До того ж у нього максимально компактні розміри – 138.4 x 67.3 x 7.3 мм та вага 144 грами. Однак, у нього є серйозні компроміси: маленький 4.7-дюймовий дисплей, одиночна камера на 12 МП та акумулятор ємністю лише 2018 мАг. Зате за продуктивність процесор Apple A15 Bionic – найпотужніший чіпсет на ринку зараз, а корпус захищений за стандартом IP67.

№4 – iPhone 11

iPhone 11 досі залишається актуальним апаратом. Процесор Apple A13 Bionic все ще граючи справляється з найвибагливішими іграми, а також додатками, а 6.1-дюймовий дисплей у поєднанні зі стереодинаміки відмінно підходять для медіаконтенту. Подвійна камера на 12+12 МП дозволить реалізувати амбіції фотографа, а батарея ємністю 3110 мАг цілком здатна забезпечити день автономної роботи.

№3 – iPhone 12 Mini



Ще один відмінний варіант для любителів компактних пристроїв – 131.5 x 64.2 x 7.4 мм та всього 135 грам ваги. З таким телефоном упорається навіть дівчина з маленькою долонею. При цьому у пристрою немає дефіциту потужності через процесор Apple A14 Bionic, а 5.4-дюймовий дисплей видає соковиту і деталізовану картинку. Постраждала лише автономність – батареї 2227 мАч ледве вистачає на день роботи без підзарядки.

№2 – iPhone 12

Базова модель минулого покоління подешевшала і зараз саме час її покупки. По оснащенню тут все розкішно – 6.1-дюймовий екран зроблений за технологією OLED, за продуктивність відповідає Apple A14, а подвійна камера на 12+12 МП робить знімки з реалістичними кольорами і без падінь різкості по всьому кадру. Стереозвук та вологозахист корпусу IP68 додаються.

№1 – iPhone 13 Pro Max

Якщо ви не обмежені у коштах, беріть iPhone 13 Pro Max. Не помилитеся. Пристрій оснащений 120-герцевим дисплеєм діагоналлю 6.7 дюймів, а також квадрокамерою з трьома 12-мегапіксельними сенсорами та LiDAR модулем. Під капотом працює найємніша серед усіх iPhone батарея на 4352 мАг з 27-ватною зарядкою, а еталонну продуктивність протягом найближчих років забезпечить Apple A15.