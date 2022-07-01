Падение продолжается: курс валют на выходные дни, 2-3 июля

Национальный банк Украины опубликовал курс валют на выходные дни, 2-3 июля. В субботу и воскресенье европейская валюта будет торговаться на уровне 30 гривен и 40 копеек. Это почти на 50 копеек дешевле чем за нее просили в начале недели.





Просели цены на польский злотый и румынский лей. 2-3 июля первый будет торговаться на уровне 6 гривен и 48 копеек, а последний за 6 гривен и 14 копеек.

Стоимость доллара США продолжает оставаться фиксированной – 29 гривен и 25 копеек.

Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на 2 и 3 июля 2022 года