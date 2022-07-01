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Падение продолжается: курс валют на выходные дни, 2-3 июля

01.07.2022
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Национальный банк Украины опубликовал курс валют на выходные дни, 2-3 июля. В субботу и воскресенье европейская валюта будет торговаться на уровне 30 гривен и 40 копеек. Это почти на 50 копеек дешевле чем за нее просили в начале недели.

Просели цены на польский злотый и румынский лей. 2-3 июля первый будет торговаться на уровне 6 гривен и 48 копеек, а последний за 6 гривен и 14 копеек.

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Стоимость доллара США продолжает оставаться фиксированной – 29 гривен и 25 копеек.

Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на 2 и 3 июля 2022 года

Код літерний Кількість одиниць валюти Назва валюти Офіційний курс
AUD 1 Австралійський долар 19,8363
AZN 1 Азербайджанський манат 17,2483
BYN 1 Білоруський рубль 10,6335
BGN 1 Болгарський лев 15,6118
KRW 100 Вона 2,2549
HKD 1 Гонконгівський долар 3,7283
DKK 1 Данська крона 4,1034
USD 1 Долар США 29,2549
EUR 1 Євро 30,526
EGP 1 Єгипетський фунт 1,5561
JPY 10 Єна 2,162
PLN 1 Злотий 6,4643
INR 10 Індійська рупія 3,7064
CAD 1 Канадський долар 22,6204
HRK 1 Куна 4,0533
MXN 1 Мексиканське песо 1,4431
MDL 1 Молдовський лей 1,5313
ILS 1 Новий ізраїльський шекель 8,3068
NZD 1 Новозеландський долар 18,0196
NOK 1 Норвезька крона 2,9464
ZAR 1 Ренд 1,7803
RUB 10 Російський рубль 5,3116
RON 1 Румунський лей 6,1721
IDR 1000 Рупія 1,9579
SGD 1 Сінгапурський долар 20,9547
XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 38,8864
KZT 100 Теньге 6,3029
TRY 1 Турецька ліра 1,7467
HUF 100 Форинт 7,608
GBP 1 Фунт стерлінгів 35,2127
CZK 1 Чеська крона 1,2336
SEK 1 Шведська крона 2,8323
CHF 1 Швейцарський франк 30,4485
CNY 1 Юань Женьміньбі 4,365

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01.07.2022
1 хвилина на прочитання
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