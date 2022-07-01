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Падение продолжается: курс валют на выходные дни, 2-3 июля
Национальный банк Украины опубликовал курс валют на выходные дни, 2-3 июля. В субботу и воскресенье европейская валюта будет торговаться на уровне 30 гривен и 40 копеек. Это почти на 50 копеек дешевле чем за нее просили в начале недели.
Просели цены на польский злотый и румынский лей. 2-3 июля первый будет торговаться на уровне 6 гривен и 48 копеек, а последний за 6 гривен и 14 копеек.
Стоимость доллара США продолжает оставаться фиксированной – 29 гривен и 25 копеек.
Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на 2 и 3 июля 2022 года
|Код цифровий
|Код літерний
|Кількість одиниць валюти
|Назва валюти
|Офіційний курс
|036
|AUD
|1
|Австралійський долар
|19,8363
|944
|AZN
|1
|Азербайджанський манат
|17,2483
|933
|BYN
|1
|Білоруський рубль
|10,6335
|975
|BGN
|1
|Болгарський лев
|15,6118
|410
|KRW
|100
|Вона
|2,2549
|344
|HKD
|1
|Гонконгівський долар
|3,7283
|208
|DKK
|1
|Данська крона
|4,1034
|840
|USD
|1
|Долар США
|29,2549
|978
|EUR
|1
|Євро
|30,526
|818
|EGP
|1
|Єгипетський фунт
|1,5561
|392
|JPY
|10
|Єна
|2,162
|985
|PLN
|1
|Злотий
|6,4643
|356
|INR
|10
|Індійська рупія
|3,7064
|124
|CAD
|1
|Канадський долар
|22,6204
|191
|HRK
|1
|Куна
|4,0533
|484
|MXN
|1
|Мексиканське песо
|1,4431
|498
|MDL
|1
|Молдовський лей
|1,5313
|376
|ILS
|1
|Новий ізраїльський шекель
|8,3068
|554
|NZD
|1
|Новозеландський долар
|18,0196
|578
|NOK
|1
|Норвезька крона
|2,9464
|710
|ZAR
|1
|Ренд
|1,7803
|643
|RUB
|10
|Російський рубль
|5,3116
|946
|RON
|1
|Румунський лей
|6,1721
|360
|IDR
|1000
|Рупія
|1,9579
|702
|SGD
|1
|Сінгапурський долар
|20,9547
|960
|XDR
|1
|СПЗ (спеціальні права запозичення)
|38,8864
|398
|KZT
|100
|Теньге
|6,3029
|949
|TRY
|1
|Турецька ліра
|1,7467
|348
|HUF
|100
|Форинт
|7,608
|826
|GBP
|1
|Фунт стерлінгів
|35,2127
|203
|CZK
|1
|Чеська крона
|1,2336
|752
|SEK
|1
|Шведська крона
|2,8323
|756
|CHF
|1
|Швейцарський франк
|30,4485
|156
|CNY
|1
|Юань Женьміньбі
|4,365