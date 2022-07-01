Чому в різних країнах переважають ті чи інші кольори оздоблення приватних будинків

Скандинавія – регіон, який багато хто сприймає як єдине ціле. Так, у жителів Швеції, Норвегії, Данії та Фінляндії є багато схожих традицій та цінностей. Але не менше й відмінностей у менталітеті та культурі.





Так туристи звертають увагу на зміну палітри у сільській місцевості. На зміну яскраво-червоним з коричневим відтінком будинкам у Норвегії та Швеції при перетині кордону з Фінляндією приходять світло-сірі стіни.

Чому у скандинавів такі різні традиції у фарбуванні житла? Як вони пояснюють вибір кольорів для зовнішніх стін будинку?

Норвезькі традиції

Подібні традиції є у всіх скандинавів відносно свого будинку як найважливішого місця для сім’ї, тож фарбують вони їх у різні кольори.

Норвежці зазвичай обирають темно-червоний. Самі мешканці цієї країни пояснюють це особливістю традиційних занять населення у минулому.

Протяжне морське узбережжя з фіордами та шхерами давало норвежцям багаті можливості для рибальства. Місцевий лосось досі вважається однією з найделікатесніших риб, улюбленою стравою норвезької кухні. Тому норвежці масово займалися саме рибальством.

Але порізані скелясті прибережні місця – досить складне місце для навігації. Норвежці вважають, що саме тому вони стали фарбувати будинки у яскраво-червоний.

Таким чином, звичайне житло на березі з палаючим світлом у вікні ставало невеликим маяком. Його було добре видно хоч на тлі сірих скель, хоч білого снігу.

Створити такий пігмент у минулому було непросто. Його робили з мінералу, що видобувається в землі, – охри. Таку фарбу на Русі називали черлень або черлядь – однокореневе з червленим, тобто червоним. Норвежцям доводилося його прожарювати, змішувати із залізними домішками, житнім борошном, маслами. Натомість фарба виходила дуже стійкою.

І шведи також

Червоний колір будинків люблять і у шведів. Охайні охристі будиночки можна побачити по всій країні і сьогодні.

Але у Швеції доводять свій вибір зовсім інакше. У цій країні бідність вважається ознакою лінощів та безгосподарності. Шведи впевнені, що наполеглива праця є запорукою благополуччя. Забезпечена сім’я мала поставити будинок із цегли. Але у сільській місцевості далеко не всім це було по кишені.

Тоді за допомогою все тієї ж фарби шведи намагалися надати будинкам хоча б вигляд цегляних з розрахунку на поліпшення добробуту в майбутньому.

Шведи винайшли свій особливий відтінок falu rödfög, який вважається національним надбанням. На відміну від норвезького варіанта, у нього входять мідні домішки.

Фіни пішли іншим шляхом

А ось у Фінляндії червоних будинків не знайти. Тут їх переважно фарбують у світло-сірий. Такі будинки майже губляться на тлі снігу та каменю, але фінів це не бентежить.

Сусіди по регіону жартують, що фіни таким чином принципово прагнули відрізнятися від норвежців та шведів хоч у чомусь. І тому демонстративно фарбували дома не в червоний, а в сірий.

Самі ж мешканці країни пояснюють це інакше. Чистота та охайність – важливі цінності для фінів. Сіру фарбу зробити було значно простіше, ніж охристу. Для неї досить крейди, якої тут багато, і трохи сажі.

Таку побілку можна було легко будь-якої миті освіжити, швидко і дешево зафарбувавши сліди негоди та часу. І будинок знову тішив фінів привабливим та чистим зовнішнім виглядом.