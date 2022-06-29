Wi-Fi: як покрити велику територію

Коли в офісі площею 200 м² співробітники переміщаються між кабінетами, стелажами та перегородками, вони стають перед вибором: повертатися до комп’ютера щоразу, коли потрібний інтернет або терпіти повільний Wi-Fi та розриви з’єднання.





Розповідаємо, як зробити так, щоб співробітники були мобільними та мали стабільний Wi-Fi у будь-якій точці офісу.

Фірма може поставити кілька роутерів у різних точках офісу, але навіть найпотужніші пристрої не зможуть передавати однаково стабільний Wi-Fi сигнал на відстані і через перешкоди. Також сигнал може глушити обладнання, яке працює на тій самій частоті. В результаті — зв’язок втрачатиметься щоразу, як співробітник переходитиме між зонами дії роутерів.

Забезпечити доступ до Інтернету для пристроїв на значній відстані один від одного допоможе створення безшовної Wi-Fi-мережі.

Робота такої мережі заснована на вбудованій у роутер функції інтелектуального розподілу Wi-Fi клієнтів. Коли співробітник переміщається офісом, смартфон, планшет або ноутбук автоматично перемикаються на точку доступу з максимально високим рівнем сигналу. Така система дозволяє перепідключатися між пристроями без розриву з’єднання, а значить непомітно для користувача.

Організація безшовної мережі дозволяє компаніям удосконалити процеси, підвищити мобільність та прискорити роботу співробітників.