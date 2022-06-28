Навіщо країни переносять свої столиці та чому свого часу так зробила Бразилія

Бразилія двічі міняла столицю. У колоніальний час нею був Сальвадор. Пізніше став Ріо-де-Жанейро.





Але в 1960 році уряд виїхав з мегаполіса і влаштувався в спеціально побудованому порожньому на той момент місті Бразиліа.

Чому замість Ріо з майже 7 мільйонами жителів влади віддали перевагу новому штучному місту? Які причини спричинили зміну столиці? Чи були вони об’єктивними? Чим вражає Бразиліа?

Літак Бразиліа

Бразиліа – унікальне місто. Його на порожньому місці спроєктував геніальний бразильський архітектор Оскар Німейєр у співдружності зі своїми не менш талановитими колегами. Трохи понад 3 роки багато робітників будували місто практично цілодобово.

У проєкції місто являє собою літак або птах, що летить. Південне та Північне крила – житлові райони з чітким плануванням. Корпус – будівлі міністерств та відомств. Там, де була б кабіна пілотів, розташовані палаци трьох влад — виконавчої, законодавчої та судової.

Багато будинків у столиці – шедеври сучасної архітектури. Тут розташований чудовий університет та безліч культурних та фінансових установ.

Хоча споконвічно житлові райони розраховувалися на 100 тисяч осіб, населення швидко зросло до 2,5 мільйонів. Бразиліа повністю була визнана ЮНЕСКО об’єктом культурної спадщини.

Гарна незручність

Але в місті, побудованому штучно, знайшлося і безліч недоліків.

Воно далеко від моря, тут немає улюблених бразильцями пляжів. Багато комах. Містом можна пересуватися тільки на машині.

Відстані у центрі невеликі, їх можна було б подолати пішки. Але геніальні архітектори забули спроєктувати тротуари.

Тому багато жителів країни не дуже люблять Бразиліа. І навіть чиновники, які змушені жити тут, на вихідні відлітають на узбережжя.

Навіщо ж потрібно було переносити столицю в не найзручніше місце? Для будівництва Бразилії називають безліч причин. Вважається, що споконвічно ідея з’явилася ще в XIX столітті як знак розриву з колоніальною історією.

Але чому саме Бразиліа?

Офіційно оголошувалося, що завдання нової столиці перенести осередок ділової активності з узбережжя. Справді, як колоніальна країна, Бразилія переважно розвивалася берегом океану. Але територія країни величезна. І здебільшого не населена. Говорять, що саме для цього і було заплановано перенесення столиці вглиб материка.

Але називають й інші причини. У розпал холодної війни уряд був стурбований вразливістю Ріо, розташованого на узбережжі. Хоча експерти вважають, що реальної загрози для Бразилії не було, але влада турбувалася передусім про власну безпеку. І вирішили переїхати подалі від уразливих місць.

Часто називають і третю причину. Ріо – по-справжньому місто контрастів. Тут сконцентрувалися великі маси найбіднішого населення країни. Гігантські жебрачі нетрі – фавели без будь-яких зручностей стали розсадником криміналу та хвороб.

Тодішній президент Бразилії Кубічек обіцяв перед виборами, що створить людям пристойні умови для життя у столиці. Але, прийшовши до влади, він зрозумів, що перед фавелами безсилий. І вирішив збудувати чисту, не обтяжену проблемами столицю.

Якщо це було так, то задум не вдався. Після будівництва Бразиліа в ній вирішили залишитися багато робітників, сподіваючись на краще життя. Але їм не дали заселитися в чисті красиві квартали Південного та Північного крила, оскільки вони призначалися лише держслужбовцям. Тому Бразиліа швидко обросла передмістями з хаотичною забудовою та невисокою якістю життя.