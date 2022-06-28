Вчені сперечаються, чи існує насправді у людини душа з наукової точки зору

Душа – безсмертна нематеріальна субстанція, завдяки якій фізичне тіло набуває життя, здатності мислити, відчувати і виявляти волю.





Це основа будь-якої релігійної та філософської точки зору про сутність людини. Але чи існує душа з наукового погляду? Що таке біополе і який орган міг би стати гіпотетичним вмістилищем душі?

Скільки важить душа?

Існує поширена хибна думка, що дослідникам вдалося зважити «душевну субстанцію». Міф з’явився в 1907 після публікації експерименту американського лікаря Дункана Макдугалла. Вчений, після добровільної згоди, зважив кілька людей, що вмирають. В результаті він виявив втрату в їх масі, що становить від 15 до 35 г.

Довгий час цей експеримент був головним доказом існування людської душі.

Проте, розгадка втрати маси виявилася бентежною. В організмі, що вмирає, різко збільшується температура. Це відбувається через зупинку легень, які більше не качають холодне повітря. Підвищення температури обумовлює потовиділення, губляться ті самі 15-35 г.

Існує чи ні?

На сьогоднішній день існування душі наука не може ні довести, ні спростувати. Однак існує теорія, що душа – це електромагнітне поле, яке генерується нашим мозком. Такого висновку дійшов молекулярний генетик Університету Суррея Джонджо Макфадден.

Всі органічні об’єкти мають слабке електромагнітне поле. Існує акустичне поле і навіть радіоактивне (організм людини у невеликих кількостях містить радіоактивні речовини).

Нейрони

Найбільш цікавими є електричні імпульси, що спостерігаються в мозку. Таким чином, нейрони передають одна одній інформацію. Вважається, що електромагнітне поле, що створюється, не пов’язане з розумовою діяльністю і є лише побічним продуктом.

Але Макфадден заявляє, що саме електромагнітне поле дозволяє мозку формувати свідомість і особистість.

Наприклад, штучний інтелект також може працювати з інформацією. Однак він по суті здійснює лише обчислення, не створює електромагнітне поле, а отже, не має свідомості і не є живим.

Виходячи з міркувань дослідника, душа є у всіх живих істот і вона знаходиться в мозку.

Квантова теорія свідомості

Гіпотеза, запропонована американськими вченими Стюартом Хамероффом та Роджером Пенроузом, припускає, що свідомість має квантову природу та підпорядкована законам фізики. У цьому випадку мозок розглядається подібно до програмного забезпечення, а душа – закладеною в квантах інформацією.

Розташовані кванти в білкових мікротрубочках – дуже тонких структурах, що знаходяться всередині нейронів.

Втім, обидві теорії не мають достатньої доказової бази і розглядаються на рівні припущень, можна сказати, наукових фантазій.