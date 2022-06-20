Після відміни фіксованого курсу Україні загрожує обвал гривні: думка експерта

Повернення до плаваючого курсу гривні може спричинити її стрімке падіння відносно долара та євро. Таку думку висловив провідний аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов. Він підкреслив, що в Україні зараз шаленими темпами зростають обсяги «прихованої» емісії. Причому відбувається це з легкої руки Нацбанку, який активно скуповує українські «військові» облігації.





Експерт розповів, що з початку війни завдяки продажу «військових» ОВДЗ державний бюджет отримав 99,6 млрд. грн (3,4 млрд. дол). Однак майже всі ці облігації придбав Національний банк України. Загальний обсяг таких цінних паперів на балансі регулятора становить вже близько 190 млрд. грн ( майже 7 млрд. дол). І все це, так би мовити, «додрукована» на потребу гривня.

Таким чином придбання НБУ вітчизняних облігацій є не чи іншим, як «прихованою» емісією гривні. А емісія зазвичай призводить до ослаблення валюти відносно інших світових валют, зокрема долара і євро.

Гойлов пояснив, що зараз суттєвого падіння курсу ми не спостерігаємо, адже Нацбанк його зафіксував і постійно тримає під контролем. Але як тільки курс відпустять на волю, гривня може різко обвалитися. Відбудеться девальвація нацвалюти, на тлі якої долар та євро злетять до «непристойних» цифр.

Аналітик також зазначив, що долар на валютному ринку вже дістався позначки у 35,5 грн/дол, а євро – аж 37,5 грн/дол. З такого курсу можна зробити висновок, що ефект від дозволу вітчизняним банкам продавати валюту по ринковій ціні вже фактично себе вичерпав.

Однак не все так погано. Днями Україна отримала фінансову допомогу, цього разу від Міжнародного валютного фонду. Кредитна виплата на суму 773 млн євро надійшла від Канади. З допомогою цих коштів держава зможе зберегти власну фінансову стабільність та втримати на плаву національну валюту.