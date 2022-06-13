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Новий ТОП за свої гроші – як Poco F4 5G поверне бренду репутацію доступних флагманів

13.06.2022
1 хвилина на прочитання

Перші флагмани Poco були доступними та потужними, проте згодом вони ставали дедалі дорожче, а залізо – менш вражаючим. Четверта версія флагмана поверне бренду репутацію недорогого смартфона для геймінгу, тим паче, що до презентації лишилось зовсім недовго.

Значних змін слід чекати і у зовнішньому вигляді пристрою, корпус набуде естетичних лаконічних рис замість яскравих та дещо агресивних елементів дизайну. Модуль камери стане подібним до оформлення об’єктивів преміальних смартфонів Xiaomi 2022 року.

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Пристрій отримає один з найкращих, але не найсвіжіший процесор для складних завдань – Snapdragon 870. Він має тактову частоту до 3,2 ГГц, але майже не гріється і не тротлить, як флагманські чіпсети під час довготривалих ігрових сесій. До того ж Poco F4 5G отримає ефективну систему охолодження Liquidcool 2.0. Безумно, процесор оснащено модемом для роботи в мережах п’ятого покоління.

Цьогорічний флагман буде оздоблено найшвидшими модулями пам’яті: ОЗП стандарту LPDDR5 ємністю у 8 та 12 ГБ і внутрішнім накопичувачем UFS 3.1. на 128 або 256 ГБ.

Poco F4 5G здобуде 6,67-дюймовий дисплей з технологією Amoled. Йому обіцяють роздільну здатність Full HD+ та частоту оновлення кадрів у 120 Гц.

Незважаючи на те, що камера ніколи не була сильним боком смартфонів Poco, новинка отримає прогресивний модуль з роздільною здатністю в 64 Мп та два допоміжні об’єктиви для художніх ефектів контенту. Приємний бонус – наявність оптичної стабілізації для основної камери. Фронтальна камера матиме роздільну здатність у 20 Мп.

Живлення смартфона базуватиметься на батареї ємністю в 4500 мАг та підтримці швидкої зарядки з потужністю в 67 Ват. Poco F4 5G буде працювати на базі свіжої операційної системи Android 13 та власної графічної оболонки виробника MIUI 13.

Дата офіційної презентації та орієнтовна ціна цього смартфону поки що є таємницею.

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13.06.2022
1 хвилина на прочитання
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