До 5000 доларів: топ-9 найдешевших іномарок, ввезених без мита

Завдяки «нульовому» розмитненню український вторинний авторинок поповнився більш ніж 100 тисячами автомобілів з Європи. За даними українського Інституту дослідження ринку, майже 96% ввезених машин легковики. Причому більша частина з них – недорогі моделі, вартістю до 5 тис. дол.





Бюджетні іномарки доступного цінового сегменту в Україні зараз користуються найбільшою популярністю. Зазвичай це екземпляри із пробігом близько 10 років проте в хорошому стані і, так би мовити, «на ходу».

Варто зазначити, що більшість моделей, які раніше були фаворитами українців, зараз коштують орієнтовно на 400-500 дол дешевше, оскільки були ввезені без сплати мита. Тож більшості пересічних громадян така машина буде по кишені.

Перше місце в топ-10 недорогих іномарок зайняла популярна серед наших співвітчизників модель Volkswagen Passat. Придбати собі вживану «німецьку класику» можна в середньому за 3040 дол. Таких автівок без сплати мита в Україну заїхало найбільше – аж 5687 штук.

Другу сходинку у десятці кращих посів автомобіль того ж виробника Volkswagen Golf. Середня його вартість на українському вторинному авторинку – 2668 дол. За правилом «нульового» розмитнення кордон перетнуло 5217 транспортних засобів цієї моделі.

Третьою стала Skoda Octavia. Машина відомого чеського бренду давно полюбилася українцям. На щастя, поки діяв закон про безмитне ввезення їх встигли пригнати в Україну аж 3566 екземплярів. Б/в автівка цієї моделі обійдеться в середньому у 3172 дол.

Решта машин із топ-9 найпопулярніших у безмитний період:

Audi A6 – 4691 дол, 2445 шт.

Audi A4 – 3128 дол, 2314 шт.

Renault Megane – 2576 дол, 2293 шт.

Opel Zafira – 2039 дол, 2111 шт.

Opel Astra – 2119 дол, 1930 шт.

Ford Focus – 2154 дол, 1853 шт.

З усіх ввезених в Україну б/в автівок третина походить з Польщі, а решту автомобілів пригнали з Німеччина та Литви. Наразі ввозити вживані автівки українці можуть лише через західні кордони, адже порти, через які раніше потрапляли до країни американські машини, зерез заблоковані.