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Учёные создали первые ядерные часы: новая технология может превзойти самые точные приборы в мире

В основе прибора лежит кристалл с торием-229, который помогает стабилизировать частоту лазера. Эта технология открывает новые возможности для исследования физики.

Автор:
Павел Томенко
Лазерный луч

Австрийские исследователи создали первые самостабилизирующиеся ядерные часы, в которых вместо электронов используются ядра тория. Устройство уже прошло суточные испытания.

Содержание:

Команда Венского технического университета под руководством профессора Торстена Шумма представила новую систему измерения времени, над которой ученые работали на протяжении десятилетий. В отличие от обычных атомных часов, в этой разработке используются энергетические переходы внутри атомного ядра. Благодаря этому в перспективе она может обеспечить точность, недостижимую даже для лучших современных приборов.

Результаты исследования были опубликованы 7 октября 2026 года в научном журнале Nature. Учёным удалось создать полноценную систему, которая автоматически поддерживает стабильную частоту лазера и способна работать более 24 часов без вмешательства человека.

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Как устроены ядерные часы

Традиционные атомные часы измеряют время с помощью электромагнитного излучения, частота которого соответствует переходам электронов между энергетическими уровнями. Такие приборы чрезвычайно точны, однако их работа может зависеть от внешних электромагнитных полей и других физических воздействий.

© Матиас Хайслер, Венский технический университет

Австрийские исследователи использовали изотоп торий-229, ядро которого обладает необычной особенностью: два его энергетических состояния разделены настолько небольшой разницей энергий, что переход между ними можно вызвать с помощью лазерного излучения.

В центре нового прибора расположен небольшой кристалл фторида кальция, содержащий атомы тория-229. На него направляют лазер с длиной волны примерно 148 нанометров. Когда частота излучения соответствует энергетическому переходу ядра, изменяется поглощение света. Система регистрирует эти изменения и автоматически корректирует частоту лазера, поддерживая чрезвычайно стабильный ритм.

Главное преимущество заключается в том, что атомное ядро значительно меньше самого атома и слабее реагирует на многие внешние возмущения. Это открывает возможность создания ещё более точных часов.

Насколько точное новое изобретение

В ходе испытаний ядерные часы продемонстрировали относительную стабильность частоты на уровне примерно 10⁻¹⁵. По оценке исследователей, такой показатель соответствует погрешности около одной секунды за 30 миллионов лет.

Это чрезвычайно высокий результат, но пока он уступает возможностям лучших оптических атомных часов. Поэтому утверждение о том, что новый прибор уже стал самым точным в мире, было бы преждевременным.

В то же время ученые убеждены, что эта технология обладает значительным потенциалом для совершенствования. Использование более мощных лазеров и кристаллов тория более высокого качества может существенно повысить стабильность работы устройства. В будущем такие часы теоретически смогут отставать всего на одну секунду за миллиарды лет.

Аналогичные исследования параллельно проводятся и в Китае, где другая научная группа также сообщила о создании работающих ядерных часов.

Сверхточное измерение времени необходимо не только для часов. Эта технология может найти применение в спутниковой навигации, телекоммуникациях и исследованиях фундаментальных законов физики. В частности, такие приборы позволят более точно проверять теорию относительности и искать возможные проявления тёмной материи.

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