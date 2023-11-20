Просто бросьте лимон на сковородку: украинкам рассказали секретный рецепт

Многие домашние кулинары любят рыбу, но их отпугивает стойкий, часто неприятный запах, который она оставляет после жарки. Он может пронизывать всю квартиру и быть достаточно стойким. Однако есть простое и эффективное решение, которым делятся опытные кулинары, которое может облегчить эту проблему.

Ключ к нему заключается в использовании обычного кухонного ингредиента – лимона.

Вот что нужно сделать:

Выберите небольшой лимон. Наколите его вилкой. Затем осторожно подержите лимон над газовой конфоркой, чтобы он слегка обуглился.

Этот процесс высвободит свежий цитрусовый аромат лимона, который быстро заполнит кухню, эффективно маскируя рыбный запах. Этот совет преображает процесс приготовления пищи, заменяя запах жареной рыбы более приятным и освежающим ароматом лимона.