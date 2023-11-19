Германия переманивает украинских беженцев из Польши: что предлагают

В своем недавнем заявлении федеральный министр труда Германии Губертус Хайль отметил важность облегчения доступа беженцев из Украины к рынку труда страны. Несмотря на то, что многие из них до сих пор не выучили немецкий язык на достаточном уровне, он призвал бизнес брать на работу украинских беженцев, подчеркнув, что язык можно также выучить через опыт работы.

Согласно статье в газете Welt am Sonntag, 100 000 украинцев недавно закончили интеграционные языковые курсы, и еще 100 000, как ожидается, сделают это. Министр Гайль выразил готовность активно привлекать беженцев к рынку труда, принимая во внимание тот факт, что Германия приняла два миллиона беженцев и до сих пор нуждается в квалифицированных работниках. Кроме того, есть около 200 000 человек из других стран происхождения, которые обладают необходимыми навыками и ищут возможности трудоустройства.

Чтобы облегчить эту интеграцию, министр рассказал о планах центров занятости регулярно предоставлять целевые предложения по трудоустройству, обеспечивая беженцам необходимую поддержку для поиска подходящей работы. Эта инициатива имеет целью преодолеть языковой барьер и помочь беженцам эффективнее адаптироваться на немецком рынке труда.

Стоит отметить, что украинские беженцы, проживающие в Германии, могут экономить в среднем 494 евро (19,1 тыс. грн) в месяц после уплаты всех счетов и расходов. Исследование под названием “Из Польши в Германию: Новые тенденции в миграции украинских беженцев”, проведенное Миграционной платформой EWL и Центром восточноевропейских исследований Варшавского университета по заказу Канцелярии премьер-министра Польши, показывает, что 38% респондентов сообщили, что у них остается более 500 евро (19,4 тыс. грн) ежемесячно после оплаты всех расходов на проживание в Германии.

Эти данные свидетельствуют о благоприятных финансовых перспективах, с которыми могут столкнуться украинские беженцы, проживая в Германии, и еще больше подчеркивают возможности, доступные для них на растущем рынке труда страны.