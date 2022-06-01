Як дізнатись, коли ваш Xiaomi перестане бути актуальним

З недавнього часу компанія Xiaomi стала офіційно заявляти про припинення підтримки, яка виражається у відсутності будь-яких оновлень системи Android та MIUI.





Завдяки нещодавно оновленому сайту Xiaomi, а якщо бути ще точніше, розділу “Xiaomi Security Center”, ви можете не тільки дізнатися, які смартфони стали неактуальними, але й зрозуміти які оновлення отримають деякі моделі телефонів (аж до оновлення Android).

У цій статті ми покажемо, як користуватися цим ресурсом і що означають його численні меню.

Для початку заходьте на сайт і натискаєте на вкладку “Security”, на наступній сторінці (на самому її кінці) знаходите кнопку “Go to Xiaomi Security Center”.

Потім потрібно перейти безпосередньо в центр оновлень, для цього знайдіть спеціальний розділ “Security Updates” та кнопку “Learn more”.

На сторінці виберіть який вид гаджетів вас цікавить, на вибір дано два варіанти:

Смартфони

Інші розумні пристрої (браслети, роутери, самокати тощо)

Вибравши “Смартфони” (якщо вже про них мова) потрапляєте на сторінку “Support Policy”, яка дозволить дізнатися які моделі Xiaomi та Redmi потрапили до списку “EOS” (закінчення підтримки).

В останньому оновленні списку в нього був включений “Redmi K20”, а найближчим часом туди потрапить і глобальна версія цього смартфона – “Mi 9T”.

Тепер поговоримо про оновлення і для цього перемістимося (на цій сторінці) в меню “Update Details”. Вибираєте останній із можливих місяців, натискаєте кнопку “Go” і перегортаєте сторінку вниз до списку смартфонів.

У цьому списку компанія перерахувала всі смартфони, які рано чи пізно отримають оновлення “Безпеки Android”, що фактично означає їхню активну підтримку.

Варто пояснити, що якщо вашого смартфона немає у цьому списку, це не означає, що він залишився без оновлення. Це свідчить лише про те, що прошивка може бути у стадії доопрацювання.

Остання вкладка сайту додана нещодавно, але на наш погляд є найкориснішою. Натиснувши на “AER Information”, ви побачите список смартфонів, який на перший погляд не несе жодної інформації.

Насправді, завдяки йому ви можете дізнатися, які версії Android отримає ваш смартфон (за умови, що він є в списку).

Таким чином, за допомогою “Xiaomi Security Center” ви можете дізнатися про актуальну інформацію про оновлення смартфонів Xiaomi, а також заздалегідь бути в курсі того, які моделі більше не підтримуються.