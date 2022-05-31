Українці обирають українське

Розвиток вітчизняної кальянної промисловості відбувається дуже стрімко. На ринку кожного сезону з’являються нові, цікаві бренди, що пропонують якісну, конкуренто здатну продукцію. Наші співвітчизники виготовляють курильні агрегати, що не поступаються якістю аналогічним продуктам закордонного виробництва. А ціна українських наргіле значно нижча порівняно із товарами розкручених та відомих у світі торгових марок. Заклик: «Підтримай вітчизняного виробника — купуй українське!» останнім часом став дуже актуальним. Патріотично спрямована молодь все частіше обирає своє, рідне. Не зайвим буде сказати, що українські кальяни мають унікальний дизайн з власним, впізнаваним колоритом. Їх можна легко відрізнити серед інших вотерпайпів. Інтернет-магазин Табакофф є офіційним дистриб’ютором знаних вітчизняних брендів Ембері та Карма, що випускають неперевершені пристрої для куріння та аксесуари до них.





Дизайнерські рішення

Стильні та вишукані прилади для куріння фірми Embery відомі в Україні з 2011 року. Спочатку вони були доступні лише у спеціалізованих курильних закладах люкс-класу. Згодом виробник розширив модельний ряд і унікальні вотерпайпи надійшли у вільний продаж. Компанія позиціонує свої творіння як вироби для задоволення та релаксу. З їхньою допомогою сучасна людина може гармонійно поєднати філософське споглядання довкілля та вивчення власного внутрішнього світу. Для виготовлення кальянів використовуються лише високоякісні, надійні матеріали, які не змінюють смакових якостей курильних сумішей:

колби роблять із надміцного скла товщиною 8 мм;

мундштук має наконечник із нержавіючої сталі високого ґатунку;

трубки обладнані дифузором;

шланги виконані із харчового силікону та посилені армуванням;

декоративні елементи можна змінювати за бажанням та відповідно до вподобань користувача.

Щоб посилити естетичне задоволення від смокі-сеансу, виробник обладнав свої шедеври привабливою підсвіткою, яка перетворює покур на справжню феєрію насолоди.

Доля в твоїх руках

Ще один яскравий вітчизняний бренд, що пропонує шанувальникам ароматних димів ексклюзивні пристрої для куріння — Karma Hookah. Компанія відома з 2015 року. Її товари мають неповторний колорит. Наргіле Карма зроблені із використанням дерев’яних елементів. Фірмові вотерпайпи легко впізнати за:

яскравим кольорами декоративних накладок;

візерунками на блюдцях;

привабливими персональним мундштуками.

Для декору використовується деревина цінних порід, дорогоцінні метали, полімерна смола, високоякісна нержавіюча сталь. Широкий модельний ряд, висока якість та помірна ціна сприяли популяризації фірмових курильних агрегатів не лише в нашій країні, а й далеко за її межами.

Де можна придбати вітчизняні кальяни

На віртуальних полицях інтернет-магазин Табакоф представлені кращі пристрої для якісних, ароматних покурів вітчизняних та закордонних торгових марок. Сайт магазину працює в режимі 24/7.

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