В Украине подешевела валюта: курс валют на 26 мая

После стремительного подорожания евро так же стремительно пошел на убыль. 26 мая Национальный банк Украины установил его курс на уровне 31 гривны и 18 копеек. Европейская валюта обвалилась сразу на 16 копеек.





Следом за евро подешевели и другие европейские валюты. Польский злотый подешевел на 5 копеек. 26 мая за него будут просить 6 гривен и 75 копеек. Румынский лей потерял 2 копейки, и будет торговаться на уровне 6 гривен и 31 копейки.

НБУ продолжает удерживать доллар. Курс американской валюты в четверг, 26 мая, составит 29 гривен и 25 копеек.