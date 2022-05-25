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В Украине подешевела валюта: курс валют на 26 мая

25.05.2022
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Обмін валют

После стремительного подорожания евро так же стремительно пошел на убыль. 26 мая Национальный банк Украины установил его курс на уровне 31 гривны и 18 копеек. Европейская валюта обвалилась сразу на 16 копеек.


Следом за евро подешевели и другие европейские валюты. Польский злотый подешевел на 5 копеек. 26 мая за него будут просить 6 гривен и 75 копеек. Румынский лей потерял 2 копейки, и будет торговаться на уровне 6 гривен и 31 копейки.

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НБУ продолжает удерживать доллар. Курс американской валюты в четверг, 26 мая, составит 29 гривен и 25 копеек.

Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на 26 мая 2022

Код буквенныйКоличество единиц валютыНазвание валютыОфициальный курс
AUD1Австралийский доллар20,6232
AZN1Азербайджанский манат17,2422
BYN1Белорусский рубль10,6335
BGN1Болгарский лев15,9462
KRW100Она2,3132
HKD1Гонконгский доллар3,7269
DKK1Датская крона4,1915
USD1Доллар США29,2549
EUR1Евро31,1813
EGP1Египетский фунт1,5737
JPY10Йена2,3042
PLN1Злотый6,7526
INR10Индийская рупия3,7694
CAD1Канадский доллар22,732
HRK1Куно4,1378
MXN1Мексиканское песо1,4693
MDL1Молдавский лей1,5301
ILS1Новый израильский шекель8,6957
NZD1Новозеландский доллар18,8709
NOK1Норвежская крона3,0373
ZAR1Ренд1,8641
RUB10Российский рубль5,0328
RON1Румынский лей6,3101
IDR1000Рупия2,0013
SGD1Сингапурский доллар21,2485
XDR1СДР (специальные права заимствования)39,4286
KZT100Теньге7,0414
TRY1Турецкая лира1,7935
HUF100Форинт8,0379
GBP1Фунт стерлингов36,5438
CZK1Чешская крона1,2651
SEK1Шведская крона2,9613
CHF1Швейцарский франк30,3663
CNY1Юань Жэньминьби4,3701

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25.05.2022
1 хвилина на прочитання
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