Xiaomi представила смартфони середньої цінової категорії Redmi Note 11T Pro та 11T Pro+

Компанія Xiaomi представила світу сімейство смартфонів, головна ідея якого полягає у максимальній продуктивності при компромісах в інших аспектах. Redmi Note 11T Pro та 11T Pro+ тепер працюють на процесорах MediaTek, а замість AMOLED встановлені екрани IPS із частотою оновлення 144 Гц. Обидва пристрої отримали загальний дизайн, захист IP53, NFC та стандартні аудіороз’єми.





Старша модель має чіп Dimensity 8100 та акумулятор ємністю 4400 мАг із 120-ватною зарядкою. Також у неї 64-мегапіксельна основна камера та максимум 512 ГБ пам’яті. Така ж начинка і у стандартної прошки, але з батареєю ємністю 5080 мАг та 67-ватною зарядкою. А ось базовий Redmi Note 11T має бути представлений улітку. У Китаї продажі почнуться з 31 травня, прошка обійдеться в 1799-2099 (7900 – 9200 гривень )юанів, а топова версія в 1999-2399 юанів (9000 – 10500 гривень ), залежно від конфігурації.