Евро и доллар могут подорожать вдвое: эксперты предупредили украинцев

Фиксация курса спасла национальную валюту от дестабилизации в первые месяцы войны. Однако дальнейшее применение жестких валютных ограничений может привести к значительному завышению курса. А это в свою очередь запустит процесс девальвации гривны по сценарию 2014-2015 годов.





Такого мнения придерживаются специалисты Экономической экспертной платформы. Они считают, что процедуру возврата к плавающему курсу следует начать уже сейчас. Но поскольку в Украине все же сохраняется двойной курс, следует установить режим, который сделает переход на свободное курсообразование максимально плавным и безопасным.

Необходимо принять следующие меры:

разрешить продажу экспортерам часть валютной выручки по коммерческому курсу, постепенно увеличивая эту долю;

разрешить импортерам покупать валюту по коммерческому курсу для любого импорта, а в дальнейшем уменьшать долю «критического импорта» к товарам и услугам гуманитарного и военного назначения, импорт которых осуществляется в некоммерческих целях;

оставить украинцам возможность снимать наличные деньги за рассчитываться карточками отечественных банков по курсу Нацбанка (+10%) на сумму до 50 тысяч гривен в месяц. После превышения этого лимита разрешить финучреждениям применять коммерческий курс без каких-либо ограничений на сумму;

в самые быстрые сроки вернуться в обычный режим функционирования налога на добавленную стоимость (НДС), то есть с его уплатой в процессе импорта, что в свою очередь уменьшит спрос на иностранную валюту.

Аналитики подчеркнули, что двойной курс валют крайне опасен, поскольку искажает ситуацию на рынках и приводит к многочисленным злоупотреблениям. В таких условиях больше всего страдают украинцы, получающие зарплату в иностранной валюте, например, маркетологи или программисты.

К слову, объединение IT Ukraine недавно обратилось в правление Национального банка с просьбой изменить режим валютного курса. Они попросили регулятор создать такие условия, которые не будут противоречить интересам работников экспортных отраслей.