Долар і Євро різко пішли вгору: чому це відбувається і які прогнози

Протягом останнього тижня гривня демонструвала стрімке падіння в стосунку до долара та євро. Така тенденція стала наслідком підвищеного попиту на іноземну валюту з боку імпортерів. Через ускладнений доступ до міжбанку, вони купували долари та євро на «чорному» ринку, створюючи неабиякий тиск на їхній курс.





Саме такої думки щодо поточної ситуації притримується провідний аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов. Поведінка імпортерів на валютному ринку призвела до того, що станом на п’ятницю 20-те травня долар можна будо придбати в середньому за 36,94 грн/дол, а єдину європейську валюту – за 38,53 грн/євро. Фактично вартість обох так званих «міцних» валют підвищилася на понад 2 грн.

При цьому, за словами експерта, курс українських облігацій у валюті із терміном погашення в поточному році, зріс майже на 70% від їх номіналу. Це рекордний показник з початку війни, який демонструє великий успіх українських цінних паперів на ринку.

Гойлов пояснює таку популярність вітчизняних євробондів серед інвесторів значною фінансовою підтримкою, яку надають Україні ЄС та Сполучені Штати.

«У минулу п’ятницю рахунок уряду поповнився ще на 1 мільярд євро від Європейського союзу та Всесвітнього банку. А це вселяє в інвесторів впевненість у нашій платоспроможності», – підкреслив фінансовий аналітик.

Популярністю серед інвесторів користуються навіть «військові» облігації, які скуповують попри їх від’ємні показники прибутковості.

Щоправда одна проблема у Кабінету міністрів все ж є. Йдеться про значний дефіцит державного бюджету, який урядові вкрай складно покривати. Зараз у владних колах розглядають найрізноманітніші варіанти поповнення державного бюджету: від повернення довоєнних податків до націоналізації ключових за своїм значенням підприємств. Адже в іншому випадку доведеться суттєво скорочувати деякі статті бюджетних витрат, що може стати для українців більш болючим ударом, ніж зростання податкових зборів.