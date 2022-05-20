Преимущества гормона роста:

Спортивные фармакологические препараты с каждым годом становятся все более популярными, поскольку они практически без воздействия на жизненно важные органы дают возможность расширять возможности организма человека, увеличивать его выносливость, силу и создавать оптимальные условия для разнообразных тренировок. К примеру, если нужно увеличить мышечную массу, то можно купить гормон роста. Современные рынок предлагает большой выбор разнообразных товаров, поэтому можно найти подходящий вариант, как для новичка, так и для профессионала.





Особенности использования гормона роста

Самым популярным вариантом среди атлетов и бодибилдеров считается соматотропин. Это вещество самостоятельно вырабатывается в организме человека только в период его детства и подросткового возраста. В дальнейшем необходимо употреблять специальные добавки, чтобы и дальше насыщать организм этим гормоном. Благодаря его воздействию на тело стимулируется скелетный и соматический рост. В состав данного вещества входят активные элементы, которые влияют на работу пластинок костей.

Более сорока лет назад ученые смогли впервые искусственным образом синтезировать гормон роста и начать выпускать его в различных формах. Сейчас это не только таблетки, но и специальные растворы для проведения инъекций. Каждый подбирает то, что ему удобно, но важно обратить внимание на то, что в жидком варианте гормон роста всегда в разы эффективнее, а это значит, что таблетированная фармакология не предоставит за короткий период значительного результата.

Современные стероиды используются атлетами и бодибилдерами во время тренировок, перед соревнованиями, чтобы не только создать идеальный рельеф тела, но еще и значительно повысить устойчивость к серьезным физическим нагрузкам.

О воздействии гормона роста на организм спортсмена

Искусственный соматотропин отличается мощным анаболическим воздействием. Известно, что он может в несколько раз усилить синтез белка в теле человека и при этом притормозить процесс его распада. Также производители обращают внимание на то, что данный препарат в разы ускоряет процесс сгорания жиров. При его употреблении вырабатывается избыточная энергия, что в несколько раз быстрее увеличивает мышечную массу.

Преимущества гормона роста:

иммуностимулирующий эффект;

укрепление соединительных тканей, хрящей и сухожилий;

нормализация пропорций тела спортсмена;

увеличение физической силы;

улучшение настроения.

Доказано, что при длительном употреблении гормона роста способствует борьбе со стрессом и депрессией, но его можно использовать только в качестве дополнения к курсу основного лечения. В противном случае возможно привыкание, плюс результат с каждым разом будет все менее заметным.

Могут ли быть побочные эффекты?

Любые фармакологические препараты при их неверном употреблении провоцируют ряд негативных последствий. Этого можно избежать только в том случае, если спортсмен будет полностью придерживаться всех рекомендаций врача или любого другого эксперта, который может провести диагностику организма и рассчитать оптимальную индивидуальную дозировку.

Производители рекомендуют новичкам в неделю употреблять не более 250 мг гормона роста, а профессионалам – 500-600. Если же человек примет 700 или 900 мг, то он может столкнуться с побочками. Обычно это головная боль, ломота в теле, тошнота, высокое давление и температура под 40 градусов. В худшем случае он может потерять сознание, поэтому лучше употреблять только ту дозу, которую советуют изготовители.