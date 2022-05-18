Кращі смартфони з великим акумулятором та достойною камерою
Вибираючи смартфон, покупці звертають увагу на ті характеристики, які для них найважливіше. Комусь треба, щоб телефон міг пропрацювати без підзарядки якомога довше, іншим потрібний гаджет із гарною камерою. А чи є моделі, які досягли успіху в обох питаннях? Звичайно, п’ять із них представлені у цій статті.
№5 – Realme C25s
- Ціна: від 6059 гривень.
У бюджетному сегменті не так багато пристроїв із ємними акумуляторами, але є винятки. Realme C25s оснащений батареєю на значні 6000 мАг. З урахуванням низької роздільної здатності екрану HD+ цього цілком вистачає на три дні роботи без підзарядки. Звичайно, все залежить від того, як часто ви користуватиметеся смартфоном. Але враховуючи, що у нього велика основна камера на 50 МП, робити це ви будете часто.
№4 – Infinix Hot 11
- Ціна: від 6689 гривень.
Усередині цього фаблета з величезним 6.82-дюймовим екраном криється батарея на значні 6000 мАг, якій під силу забезпечити два дні автономної роботи навіть за відносно активної експлуатації. У стильно оформленому блоці основної камери розташовані два датчики – на 50 МП та 2 МП. Другий тут чисто для числа, а ось перший ви точно захочете використати за призначенням.
№3 – Realme Narzo 50a
- Ціна: від 6984 гривень
Якщо ви любите телефони з нестандартним дизайном, то Narzo 50A вам сподобається. Текстурована спинка гаджета виглядає ефектно, а блок потрійної камери на 50+2+2 МП оформлений відповідно до останніх трендів. До речі, провідний модуль на 50 МП і на практиці непоганий – фото чіткі, з пристойною для такої ціни деталізацією та контрастністю. Щодо автономності, за неї тут відповідає акумулятор ємністю 5860 мАг.
№2 – Tecno Pova 2
- Ціна: від 6599 гривень.
Пристрій від маловідомого бренду Tecno цілком коштує своїх грошей. Крім ефектного дизайну, він може запропонувати монструозну батарею на 7000 мАг, а також квадрокамеру на чолі з 48-мегапіксельним сенсором. Він робить у міру різкі та соковиті знімки, а також не перенасичує кольори, як багато апаратів у цьому сегменті.
№1 – ASUS Rog Phone 5s
- Ціна: від 24 460 гривень.
На відміну від інших пристроїв у добірці цей належить до розряду флагманських. При всіх своїх перевагах на кшталт 144-герцового екрану і процесора Snapdragon 888+ під капотом, апарат підкуповує ємною батареєю на 6000 мАг, а також великою потрійною камерою на 64+13+5 МП. Звичайно, для повного щастя не вистачає телевика, зате ширик та основний датчик роблять контрастні та яскраві фотографії.