Осталось 13 дней: ПриватБанк огорчил украинцев новыми правилами

С 1 июня государственный ПриватБанк отменит льготные условия использования кредитками. Процентную ставку по кредиту вернут на довоенный уровень, а клиентов попросят вернуть долги.





Об изменениях в правилах обслуживания кредиток представители Привата написали на форуме Минфмна в ответ на вопросы клиента. Поэтому уже через две недели в банке начнут снова требовать от должников по кредиткам уплату обязательного ежемесячного взноса. Что касается процентов начисляемых на сумму задолженности, то их увеличат с 1,7 до 3,5%, вернув на довоенный уровень.

До этого в ПриватБанке почти три месяца (с 1 марта) действовали льготные условия для держателей кредитов, назвавшихся в банке кредитными каникулами. На срок с марта по май процентную ставку по кредитам банк снизил вдвое, установив ее на уровне 1,7%. К тому же клиентам разрешили в течение этого срока не возвращать Привату задолженности и не платить обязательные ежемесячные взносы. Никаких штрафов или пени из-за просрочки по кредитам клиентам тоже не начисляли.

Стоит отметить, что перед принятием окончательного решения по окончании кредитных каникул в ПриватБанке обещали проявить дояльность к клиентам, которые пока не могут рассчитаться с долгами. В финучреждении отмечали, что все такие случаи будут рассмотрены индивидуально и найдут путь к решению проблемы.

От своих слов в государственном банке не отказываются, однако и детали озвучить не могут. Вполне возможно, что для определенных категорий клиентов, пострадавших в результате войны и не способных рассчитаться, Приват даст очередную отсрочку на возврат кредита или даже проведет реструктуризацию долга.

В целом в ПриватБанке накопилось уже большое количество кредитов, которые могут не вернуть. Только на 1 марта сумма долгов по таким кредитам составляла 305 миллиардов гривен. Какая ситуация сейчас – можно только вообразить.