Вчені довели: відеоігри розвивають інтелект у дітей

Захоплення дітей відеоіграми – актуальна тема, навколо якої продовжуються запеклі суперечки. Одні спеціалісти вважають ігри однозначним злом, інші дотримуються думки, що відеоігри (коли вони в міру) не тільки не шкодять, але можуть бути по-своєму корисними. На користь другої точки зору виступили шведські вчені, їхнє нове дослідження демонструє, що відеоігри сприяють розвитку інтелекту у дітей.





Участь в експерименті взяли 9 тисяч дітей обох статей віком від 9 до 10 років. Протягом 2-х років вчені регулярно тестували когнітивні здібності відібраної групи, відстежуючи найменші зміни. Паралельно дослідники фіксували, скільки часу діти проводять за переглядом телевізора, соціальними мережами та відеоіграми. Звичайно, як і в будь-якій серйозній науковій роботі, до уваги брали також генетичний та соціальний фактори, наприклад, рівень освіти та дохід батьків.

У середньому виходило, що кожна дитина з контрольної групи щодня приділяла 2,5 години телевізору, півгодини соціальним мережам та годину відеоіграм. Ті діти, які витрачали на відеоігри більше часу, ніж інші, продемонстрували помітне збільшення інтелекту — їх показник IQ виріс на 2,5 бала. А ось захоплення телевізором і соціальними мережами на інтелекті діьніяк не позначилося.