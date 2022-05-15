Неповні місяці: українцям розповіли про те, як не залишитись без пенсії

В Україні щоб оформити пенсію потрібно мати виконану норму страхового стажу. Та часом трапляється так, що на порозі пенсії стажу громадянину не вистачає. Зазвичай це пов’язано із так званими неповними місяцями. До прикладу працівник був оформлений не з першого числа місяця, звільнений за кілька днів до його завершення, чи просто був оформлений на неповний робочий день.





Не варто одразу ж впадати у відчай та панікувати, що пенсії не буде. Адже, як виявилося, страховий стаж можна докупити. Як це можна зробити, детально розповіли у Пенсійному фонді України.

Як докупити стаж

Страховий стаж українцям зараховують згідно зі сплаченими страховими внесками. Платити ці внески потрібно кожного місяця, а їх сума повинна бути не меншою, аніж мінімальна ставка ЄСВ. Проблема із неповними місяцями стажу власне і є наслідком внесення на рахунок ПФУ суми страхового внеску меншої за мінімальну.

Щоб вирішити питання із недостатнім стажем потрібно доплатити страхові внески за неповні місяці. Та важливо пам’ятати, що доплата розраховується згідно із сумою мінімального внеску станом на сьогодні, а не на той час, за який його хочуть доплатити.

Наприклад громадянин хоче доплатити ЄСВ за лютий 2010 року. На той час мінімальна з/п дорівнювала 869 грн. Але за недопрацьований місяць робітнику заплатити 700 грн. З цієї суми у Пенсійний форд пішло 246 грн страхового внеску.

Щоб доплатити страховий внесок за вказаний місяць потрібно відняти сплачені 246 грн від актуального станом на сьогодні мінімального ЄСВ. В Україні з 30 квітня ставка страхового внеску становить 22% від мінімальної зарплатні 6500 грн, тобто – 1430 грн. Таким чином сума доплати становитиме 1430 – 246 = 1184 грн.

Як дізнатися, що не вистачає стажу

Дізнатися про неповні місяці стажу, за які потрібно додатково розрахуватися, можна онлайн або завітавши особисто до Пенсійного фонду. Для отримання даних потрібно мати при собі паспорт та ІПН. Якщо виявиться, що страхового стажу до пенсії таки не вистачає, можна одразу ж подати заяву на доплату за неповні місяці.