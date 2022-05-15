Евро и Злотый падают: курс валют на 16 мая

В понедельник, 16 мая, курс евро опустится по сравнению с выходными. Национальный банк установил курс европейской валюты на уровне 30 гривен и 37 копеек, а это на 4 копейки меньше по сравнению с кусом в субботу и воскресенье.





Удешевляются и другие европейские валюты. Польский Злотый 16 мая опустится в цене на 3 копейки. Его курс будет составлять 6 гривен и 48 копеек. А вот румынский лей останется на старых показателях. НБУ установил его курс на уровне 5 гривен и 14 копеек.

Доллар останется неизменным и будет торговаться на уровне 29 гривен и 25 копеек.