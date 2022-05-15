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Евро и Злотый падают: курс валют на 16 мая

15.05.2022
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курс валют долар

В понедельник, 16 мая, курс евро опустится по сравнению с выходными. Национальный банк установил курс европейской валюты на уровне 30 гривен и 37 копеек, а это на 4 копейки меньше по сравнению с кусом в субботу и воскресенье.


Удешевляются и другие европейские валюты. Польский Злотый 16 мая опустится в цене на 3 копейки. Его курс будет составлять 6 гривен и 48 копеек. А вот румынский лей останется на старых показателях. НБУ установил его курс на уровне 5 гривен и 14 копеек.

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Доллар останется неизменным и будет торговаться на уровне 29 гривен и 25 копеек.

Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на 16 мая 2022

Код буквенныйКоличество единиц валютыНазвание валютыОфициальный курс
AUD1Австралийский доллар20,1639
AZN1Азербайджанский манат17,2585
BYN1Белорусский рубль10,6335
BGN1Болгарский лев15,5339
KRW100Она2,279
HKD1Гонконгский доллар3,7267
DKK1Датская крона4,0822
USD1Доллар США29,2549
EUR1Евро30,3768
EGP1Египетский фунт1,5971
JPY10Йена2,267
PLN1Злотый6,4874
INR10Индийская рупия3,776
CAD1Канадский доллар22,4943
HRK1Куно4,0391
MXN1Мексиканское песо1,4486
MDL1Молдавский лей1,5466
ILS1Новый израильский шекель8,5334
NZD1Новозеландский доллар18,2463
NOK1Норвежская крона2,9768
ZAR1Ренд1,8139
RUB10Российский рубль4,4952
RON1Румынский лей6,1421
IDR1000Рупия2,0017
SGD1Сингапурский доллар20,9562
XDR1СДР (специальные права заимствования)38,9357
KZT100Теньге6,7696
TRY1Турецкая лира1,8906
HUF100Форинт7,9025
GBP1Фунт стерлингов35,6632
CZK1Чешская крона1,2282
SEK1Шведская крона2,8986
CHF1Швейцарский франк29,2593
CNY1Юань Жэньминьби4,3093

 

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15.05.2022
1 хвилина на прочитання
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