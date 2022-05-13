Цифры впечатляют: на сколько подорожает бензин уже во второй половине мая

Министерство экономики Украины скоро в очередной раз поднимет стоимость бензина. Уже в середине мая цена бензина может прыгнуть вверх на 2 грн. Тем временем дизель даже немного подешевеет, примерно на 32 коп.





Такой прогноз по стоимости горючего во второй половине мая дали аналитики Консалтинговой группы «А-95». По их мнению, Кабмин уже через неделю зафиксирует цену бензина на уровне 33,36 грн, а на ГП – 35,31 грн за литр.

Если добавить в эти ставки максимальную наценку, которая для бензина сейчас составляет 6,5 грн, а для дизеля – 7 грн, то стоимость горючего на заправках будет доходить до 39,86 грн и 42,31 грн за литр. К слову, наценку на горючее для АЗС правительство также недавно повысило почти на треть.

Отдельная история с премиальным горючим, ведь наценка на него по закону не может превышать 5%. Так что элитный бензин А-95 на АЗС будет стоить около 41,85 грн, а дизтопливо – 44,42 грн за литр.

Напомним, что в текущем месяце в Минэкономики уже повышало стоимость горючего. В частности, 6 мая цена бензинов подскочила до 31,19 грн/л, а ГП – до 35,63 грн/л. Но некоторые АЗС, несмотря на рекомендации властей, устанавливали собственные цены, порой превышающие даже 50 грн за литр.

Главной причиной непрерывного повышения цен на горючее в Украине сейчас его дефицит. Проблемы с бензином и дизелем стали следствием обстрела ряда украинских нефтебаз и нефтеперерабатывающих заводов российскими оккупантами. Особенно на положение дел с топливом повлияла атака рашистов на самый большой в Украине Кременчугский НПЗ.

В своем обращении от 11 мая президент Украины Владимир Зеленский отметил, что вопрос поставки горючего в страну уже решается. Он пообещал украинцам, вскоре горючего на АЗС станет достаточно, а цены на него существенно снизятся.