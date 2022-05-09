Як раніше обходились без Wi-Fi роутерів

Коли 20 років тому кабельні провайдери почали з’являтися в багатоквартирних будинках, Wi-Fi не був популярним – на той час він ще перебував в зародковому стані. Отже, не було і Wi-Fi роутерів. Комп’ютер або ноутбук підключалися по кручений парі від провайдера безпосередньо до мережної карти, а налаштування підключення задавалися вже безпосередньо на ПК.





Щоб підключити ще один ПК, був потрібен комутатор або маршрутизатор (залежно від технології підключення). Якщо ж його не було, то можна було провести хитрий фінт — додати другу мережеву картку до ПК і від неї підключити ще один пристрій.

Зараз також можна обійтися без Wi-Fi роутера, якщо у вас тільки один пристрій, що підключається. Пам’ятайте, що можна не купувати роутер від провайдера, а купити та налаштувати пристрій самостійно.