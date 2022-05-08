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Гороскоп на 9 травня для всіх знаків Зодіаку
Цей день, відповідно до астрології, є днем перевірок, заборон, усіляких лімітів на витрати та обмеження.
Не виключається також нестача часу. Може вичерпатися творча натхнення. Найкраще буде заздалегідь уточнити наявні можливості, щоб не відчути розчарування.
У цей день необхідна організованість та самодисципліна.
Батькам треба бути суворішими, контролювати дітей.
Детальний астропрогноз на 9 травня
9-10 місячна доба.
Місяць у сузір’ї Лев .
Двадцятий сонячний день.
Сонце в знак Телець .
Камені дня: бірюза.
Кольори дня: червоний та жовтий.
Вдалий день: Лев
Сприятливий день: Терези, Водолій
Небезпечний день: Телець
Несприятливий день: Скорпіон
Нейтральний: у всіх інших знаків Зодіаку