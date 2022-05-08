Гороскоп на 9 травня для всіх знаків Зодіаку

Цей день, відповідно до астрології, є днем ​​перевірок, заборон, усіляких лімітів на витрати та обмеження.





Не виключається також нестача часу. Може вичерпатися творча натхнення. Найкраще буде заздалегідь уточнити наявні можливості, щоб не відчути розчарування.

У цей день необхідна організованість та самодисципліна.

Батькам треба бути суворішими, контролювати дітей.

Детальний астропрогноз на 9 травня

9-10 місячна доба.

Місяць у сузір’ї Лев .

Двадцятий сонячний день.

Сонце в знак Телець .

Камені дня: бірюза.

Кольори дня: червоний та жовтий.

Вдалий день: Лев

Сприятливий день: Терези, Водолій

Небезпечний день: Телець

Несприятливий день: Скорпіон

Нейтральний: у всіх інших знаків Зодіаку