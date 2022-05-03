Виробництво газелей в Росії опинилось під загрозою

Міністерство фінансів США встановило термін згортання будь-яких угод із «Групою ГАЗ» — до 24 травня поточного року.





Америка збирається завдати чергового удару по російській економіці – цього разу по дуже важливій її частині в лиці головного російського виробника легких комерційних вантажних автомобілів – «Групі ГАЗ».

Міністерство фінансів США встановило термін згортання будь-яких угод із компанією – до 24 травня поточного року. Формально, починаючи з цього дня, лише резидентам США забороняється проводити будь-які угоди з цією компанією, але насправді санкції поширюються на будь-яких потенційних постачальників, оскільки проти них можуть бути застосовані вторинні санкції.

Варто зазначити, що теоретично це може призвести до повної зупинки виробництва деяких моделей. Так, наприклад, на “ГАЗелях” та “Валдаях Next” застосовується дизельний двигун американської компанії Cummins, а деякі автобуси марки обладнані автоматичними коробками передач від Allison та ZF.