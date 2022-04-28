Украинцев испугали очень маленькими зарплатами уже в ближайшие месяцы

Война в Украине, кроме разрушения инфраструктуры и тысяч смертей, может привести к значительному падению доходов граждан. Уже сейчас более 60% украинцев не работают, еще около 5 миллионов уехали за границу, а ВВП страны уменьшается с каждым днем. Так что вполне возможно, что средние зарплаты в Украине скоро упадут до 150 долл. в месяц.





О вероятности столь резкого снижения зарплат в стране рассказал владелец инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа во время своего интервью для «Forbes Украина». Он отметил, что с каждым месяцем войны безработных украинцев, вынужденных жить на небольшую государственную помощь, становится все больше. Поэтому существует немалый риск возврата в бедные 90-е со средней зарплатой 4,5 тыс. грн. Причем даже такой доход будет считаться нормальным.

Стоит отметить, что по данным на январь 2022 года средняя заработная плата в Киеве составляла 21,3 тыс. грн (705 долл.), а во Львове – 12,9 тыс. грн (427 долл.). Да даже минимальная зарплата в Украине сейчас больше 200 долл.

Также Мазепа отметил, что война может привести к потере около 50% ВВП страны. Только за один день боевых действий Украина недополучает около 300 млн. долл. внутреннего валового продукта. И это еще не считая уничтоженных домов, предприятий и коммуникаций.

Одним из способов избежать резкого снижения доходов украинцев эксперт считает максимальное упрощение международной торговли. В частности, речь идет об отмене пошлин, разнообразных квот и других правил. Таким образом, Украина станет более привлекательной с точки зрения нерезидентов для ведения бизнеса.

Эксперт подчеркнул, что только украинцы ответственны за то, как будет развиваться страна после победы. Он уверен, не стоит ожидать многомиллиардного финансирования от международных партнеров, а рассчитывать в деле восстановления страны на собственные силы.