В Украине заработали новые валютные ограничения: что запрещено

Национальный банк Украины ввел очередные ограничения на сделки с валютой. Новое постановление ругулятора не только установило жесткий лимит на валютные операции, но и фактически остановило деятельность украинцев на фондовом и крипторынке. Так что борьба с выводом капитала за границу уже едва не лишила прибыли украинцев, зарабатывающих на бирже.





В печально известном постановлении №78 от 20 апреля регулятор ограничил сумму для совершения квази-кэш сделок 100 тыс. грн в месяц. Таким образом, приобрести акции, криптовалюту или пополнить свой форекс-счет держатель карты может в течение месяца всего на 3,4 тыс. долл.

Причем для совершения международной валютной операции пользователь должен иметь на счету собственную валюту, ведь автоматическую конвертацию Нацбанк также запретил.

Установление таких жестких ограничений Национальным банком, по мнению экспертов, имеет целью снизить интерес украинцев к валюте. Но часть граждан, которые разбираются в крипте или торгуют на форекс-рынке, считают такую политику регулятора слишком уж жесткой.

Квази-кэш для многих украинцев является основным источником заработка. А теперь игроки рынка, ранее стабильно проводившие операции на 50-100 тыс. дол. в месяц, вынуждены ограничиваться лишь 3,4 тыс. долл.

Следует отметить, что мотивы НБУ вполне понятны. Приобретение ценных бумаг и крипты – это еще и отличный способ выведения валюты за границу. А в условиях войны регулятор не может допустить, чтобы счета украинцев в отечественных банках обмелели.

Как отметил Кирилл Хомяков, менеджер крибтобиржи Binance в Украине, спрос на виртуальную валюту с начала войны существенно повысился. Да и на рынке Forex до введения жестких ограничений украинцы активно перепродавали ценные бумаги. Так что в Национальном банке поняли, куда убегают деньги и решили «закрыть шлюзы», пока еще не стало слишком поздно.