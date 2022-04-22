Новини

В Украине ввели ограничения на некоторые операции с кредитными картами

НБУ установил новые правила на квази-кеш.

23.04.2022
1 хвилина на прочитання

Нацбанк Украины изменил свою политику в отношении квази-кэш операций. Теперь физические лица смогут пополнять свои виртуальные кошельки, брокерские счета, покупать криптовалюту и прочие активы исключительно за собственные средства в иностранной валюте.


О нововведениях Нацбанк сообщил на своем официальном сайте. Соответствующее постановление №78 было принято правлением регулятора 20 апреля. Это постановление внесло изменения в правила работы НБУ, принятые 24 февраля, а именно уточнило определенные детали относительно трансграничных операций украинцев. Такие изменения были мотивированы необходимостью предотвратить выведение капитала из страны во время войны.

Новини по темі

Согласно новым правилам физлица смогут приобрести активы, которые конвертируются в деньги, то есть относятся к операциям квази-кэш, исключительно за собственную валюту. Брать деньги с кредитного лимита для таких целей запрещается.

К операциям квази-кэш, о которых идет речь в постановлении Нацбанка, относятся:

  • пополнение электронных кошельков;
  • пополнение форекс- и брокерских счетов;
  • приобретение крипты и прочих виртуальных активов;
  • операции с дорожными чеками и т.д.

Лимит на квази-кэш сделки НБУ установил на уровне 100 000 грн в месяц. Такие же ограничения действуют и на международные переводы через систему P2P.

Также известно, что совершать вышеупомянутые безналичные операции можно с помощью карт, выпущенных к счетам украинцев в инвалюте.

В Национальном банке считают, что изменение правил проведения украинцами безналичных валютных операций улучшит общую ситуацию на валютном рынке страны. Таким образом, будет создана оптимальная ситуация для дальнейшего смягчения политики банка и нивелирования давления на государственные валютные резервы.

Напомним, что, по подсчетам регулятора, в течение первого месяца войны украинские банки перечислили в пользу ведущих международных платежных систем 1,7 миллиарда долларов. За первую же половину апреля объем таких сделок составил 0,9 миллиарда долларов. То есть общий объем безналичных операций с иностранной валютой в апреле скорее всего будет больше мартовских показателей.

Читати GSMinfo в Google News
Читати GSMinfo в Telegram
Читати GSMinfo на Facebook

﻿
23.04.2022
1 хвилина на прочитання
Back to top button