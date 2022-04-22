В Украине ввели ограничения на некоторые операции с кредитными картами

Нацбанк Украины изменил свою политику в отношении квази-кэш операций. Теперь физические лица смогут пополнять свои виртуальные кошельки, брокерские счета, покупать криптовалюту и прочие активы исключительно за собственные средства в иностранной валюте.





О нововведениях Нацбанк сообщил на своем официальном сайте. Соответствующее постановление №78 было принято правлением регулятора 20 апреля. Это постановление внесло изменения в правила работы НБУ, принятые 24 февраля, а именно уточнило определенные детали относительно трансграничных операций украинцев. Такие изменения были мотивированы необходимостью предотвратить выведение капитала из страны во время войны.

Согласно новым правилам физлица смогут приобрести активы, которые конвертируются в деньги, то есть относятся к операциям квази-кэш, исключительно за собственную валюту. Брать деньги с кредитного лимита для таких целей запрещается.

К операциям квази-кэш, о которых идет речь в постановлении Нацбанка, относятся:

пополнение электронных кошельков;

пополнение форекс- и брокерских счетов;

приобретение крипты и прочих виртуальных активов;

операции с дорожными чеками и т.д.

Лимит на квази-кэш сделки НБУ установил на уровне 100 000 грн в месяц. Такие же ограничения действуют и на международные переводы через систему P2P.

Также известно, что совершать вышеупомянутые безналичные операции можно с помощью карт, выпущенных к счетам украинцев в инвалюте.

В Национальном банке считают, что изменение правил проведения украинцами безналичных валютных операций улучшит общую ситуацию на валютном рынке страны. Таким образом, будет создана оптимальная ситуация для дальнейшего смягчения политики банка и нивелирования давления на государственные валютные резервы.

Напомним, что, по подсчетам регулятора, в течение первого месяца войны украинские банки перечислили в пользу ведущих международных платежных систем 1,7 миллиарда долларов. За первую же половину апреля объем таких сделок составил 0,9 миллиарда долларов. То есть общий объем безналичных операций с иностранной валютой в апреле скорее всего будет больше мартовских показателей.