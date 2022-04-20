AMOLED з частотою 120 Гц за 280 доларів: Realme Q5 Pro представлений офіційно

Китайська компанія Realme офіційно представила новий смартфон за порівняно доступною ціною модель Realme Q5 Pro. Головною відмінністю новинки стала наявність AMOLED-екрана з підвищеною частотою оновлення в 120 Гц.





Смартфон отримав 6,62-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD+ 2400 х 1080 пікселів з отвором у лівому верхньому кутку під передню камеру на 16 мегапікселів. Основою моделі став процесор Qualcomm Snapdragon 870. Гаджет працює під керуванням операційної системи Android 12 із фірмовою оболонкою Realme UI 3.0. Передбачено 6 або 8 Гбайт оперативної пам’яті та постійний накопичувач на 128 або 256 Гбайт.

Основна камера потрійна: головний 64-мегапіксельний сенсор та додаткові 8- та 2-мегапіксельні датчики. За автономність смартфона відповідає акумулятор ємністю 5000 мАч із надшвидкісною 80-ватною системою зарядки. Ціна новинки стартує з позначки 280 доларів.