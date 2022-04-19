В Украине упростили правила пересечения границы

Украинские пограничники вернули гражданам возможность выезжать в другие страны без загранпаспорта. Упрощенные условия было решено установить в связи с временным отсутствием у граждан возможности оформить загранпаспорта и обновить просроченные выездные документы. Как отметили в пресс-службе ГПСУ, данные правила будут касаться всех граждан Украины независимо от региона проживания.





В ведомстве пояснили, что упрощенная система пересечения границы является результатом договоренностей, достигнутых с граничащими с Украиной государствами. Главной же причиной, побудившей соседние государства к принятию таких существенных смягчений, является гуманитарная ситуация в Украине.

Согласно актуальным правилам украинцы могут выезжать за границу, имея при себе только лишь паспорт гражданина Украины. Что же касается детей, которым еще не исполнилось 16 лет, то они могут предоставить либо паспорт, либо свидетельство о рождении.

При этом украинская пограничная служба отмечает, что наличие заграничного или биометрического паспорта в некоторых странах Европы является обязательным. Поэтому следует уточнить внутренние правила страны, в которую вы отправляетесь.

Напомним, что ранее пограничники запретили части украинских граждан выезжать из страны по внутренним паспортам. Ограничения касались украинцев, проживающих в самых горячих регионах, где сейчас ведутся активные боевые действия.

Украинцам также подчеркнули, что при выезде за границу необходимо декларировать наличные деньги и другие материальные ценности, которые они берут с собой. В частности, на сумму от 10 тыс. евро нужно предоставлять подтверждающие документы из банка. Такие правила украинские власти установили, чтобы предотвратить выведение капитала за границу.

Чтобы не задавать себе лишних хлопот с декларированием средств, украинским беженцам посоветовали положить средства на банковскую карту. Таким образом можно избежать излишней бумажной волокиты. Кстати рассчитываться за границей картой также гораздо удобнее и выгоднее.