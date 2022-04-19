А потім прийде карієс: як професія впливає на хвороби зубів

Про білу усмішку мріє багато хто, але блиснути всіма 32-ма зубами виходить не у всіх. Є упередження, що на здоров’я зубів впливають певні професії. Так, можна припустити, що зубна емаль сомельє через постійну дегустацію спиртних напоїв, особливо червоних вин, відрізняється жовтизною. Чого не скажеш про карієс, ризик виникнення якого у представників різних галузей діяльності розвінчала щелепно-лицьовий хірург, кандидат медичних наук Вікторія Тодоріко.





На її думку, паралелі між професією та ризиком захворіти на карієс не існує.

«Велике значення має географічна особливість, у якій перебуває людина, — це той водно-харчовий режим, який оточує людину у певній географічній зоні», — заявила лікарка.

Медик додала, що склад зуба більшою мірою визначається мінералами, які ми можемо отримати зі споживаної води та їжі. Ключове значення тут має хімічний склад води, який часто відрізняється залежно від регіону.

«Має значення місце проживання людини: якщо ми живемо в зоні, де є нестача мінеральних речовин у джерелах пиття, то можна припустити, що у цих людей підвищується ризик захворюваності на карієс, а також його наслідки», — підсумувала Вікторія Тодоріко..