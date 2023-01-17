Трьом зодіакальним знакам цього тижня невимовно пощастить: успіх їх просто переслідуватиме

Перший тиждень після завершення свят зазвичай найскладніший. Адже доводиться знову вливатися у робочий ритм, ставити нові цілі та досягати результатів. Проте деяким знакам зодіаку навіть в цей нелегкий період вдасться виділитися на тлі інших. Для них тиждень з 16 до 22 січня стане надзвичайно успішним та щасливим.

Улюбленцями долі цього тижня стануть Овени, Козероги та Водолії. Не зважаючи на вплив ретроградного Меркурія, вони будуть переживати пік процвітання як в діловій, так і в романтичній сфері.

Овен

На Овенів цього тижня чекають неймовірні події. На роботі нарешті помітять їх вклад в успіх компанії та почнуть цінувати як ніколи раніше. Деяким представникам знаку навіть запропонують підвищення та чималу надбавку до зарплатні. Відповідно фінансове становище Овенів також суттєво покращиться.

Енергію до нових звершень Овенам дасть Меркурій, що 18 січня розташується у знаку Козерога. В цей момент від буде транслювати енергію через 10 дім, який відповідає за авторитет, публічність та кар’єру. Таке положення Меркурія також суттєво вплине на сферу особистих стосунків. У родинах Овенів протягом поточного тижня будуть панувати спокій та гармонія.

Козеріг

Ретроградність Меркурія, яка негативно впливала на життя Козерогів, 18 січня нарешті завершиться. Після цього робочі та особисті справи Козерогів одразу ж підуть на лад. Відчутно покращиться ситуація зі здоров’ям, а невирішені питання проясняться самі собою.

Козероги почнуть новий успішний життєвий етап, який змусить їх приймати непрості, проте необхідні рішення. Представники знаку отримають щедру винагороду за зусилля, які прикладали минулого року. Визнання власних успіхів дасть їм поштовх до нових звершень та здійснення найзаповітніших мрій.

Водолій

Для Водоліїв ключовою датою цього тижня стане 20 січня. Вони зустрінуться із друзями, яких давно не бачили, а заразом налагодять нові корисні зв’язки. Та й загалом у Водоліїв цього тижня буде дуже піднесений настрій. І це неодмінно вплине як на їх успіхи в кар’єрі, так і на особисте життя.

Енергії уродженцям знаку додасть звільнення від зайвих обов’язків та виключення зі свого кола спілкування токсичних знайомих. Такі зміни дозволять Водоліям спрямувати всі свої ресурси на саморозвиток та втілити в життя навіть ті ідеї, які їм самим зараз здаються геть нереалістичними.