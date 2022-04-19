Windows 10 21H2 тепер загальнодоступна – ОС може завантажити кожен

Остання версія Windows 10, а саме Windows 10 21H2 (Windows 10 November 2021 Update), тепер має статус загальнодоступної. А значить скачати її може будь-хто. Купувати окремо її не треба, можна просто завантажити (або оновити більш ранню версію Windows 10). Що стосується версій Windows 10 20H2 і Windows 10 1909, їх підтримку в найближчому майбутньому повністю припинять. Коли? 10 травня.





Windows 10 21H2 вийшла у листопаді 2021 року. Якийсь час вона була доступна обмеженому колу осіб. Microsoft знімала обмеження поступово. Тепер їх немає зовсім. Обновитися до Windows 10 21H2 можуть усі.

За словами експертів XDA Developers, в основному Windows 10 21H2 цікава бізнес-клієнтам, які з тих чи інших причин не хочуть переходити на актуальну Windows 11. Що нового у 21H2? Наприклад, спрощено вхід без пароля через Windows Hello for Business та додано підтримку WPA3 H2E.