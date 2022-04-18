Эксперт рассказал, что будет с курсом валют уже в ближайшие дни

На днях Национальный банк Украины наконец ослабил ограничения по валютным операциям и разрешил банкам официально торговать иностранной наличкой. Регулятор уверяет, что принял такое решение чтобы обезопасить граждан. Поскольку из-за запрета на продажу валюты украинцы стали чаще пользоваться услугами нелегальных обменников. Но финансовые эксперты уверены: ослабление Нацбанком валютных ограничений будет способствовать укреплению гривны и соответственно падению курса доллара и евро.





Детальнее о ситуации с курсом валют в Украине рассказал ведущий аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. Он отметил, что за последнюю неделю национальная валюта несколько ослабла по отношению к доллару. 11 апреля в большинстве обменников за «американца» просили 32,3 грн/долл, а 15 апреля – уже 32,5 грн/долл. Хотя еще 5 апреля курс доллара на «черном рынке» составлял 31,5 грн/долл.

Но если сравнить эти цифры со стоимостью «зеленого» в первые дни войны, сложно не заметить положительную динамику. Ведь в конце февраля и начале марта курс доллара составлял около 40 грн/долл. И это при том, что официальный курс НБУ все это время был зафиксирован на уровне 29,25 грн/долл.

Однако даже несмотря на столь непредсказуемое поведение гривны, эксперт считает, что разрешение на продажу валюты только поможет ей укрепиться. Возможность официально покупать доллары и евро уменьшить пространство для деятельности спекулянтов, которые могли искусственно завышать курс.

Кроме того, сдерживать удорожание иностранных денег будут и правила, которые установил НБУ для удержания процесса реализации валюты под контролем. Среди этих правил запрет для банков продавать валюту более чем на 10% дороже официального курса. Кроме того, отечественные финучреждения могут продавать иностранную наличность только в пределах разницы между общим количеством купленной и проданной ими валюты.

Но, несмотря на существующие положительные тенденции по курсу валют, Гойлов все же не решается делать прогноз на долгосрочную перспективу. Многое зависит от того, сколько еще будет продолжаться война. Так что сказать точно, что будет с гривной через месяц или два практически невозможно.