Украинцы начали иначе использовать кредитные карты

Военная агрессия россии кардинально изменила жизнь украинцев. В приоритете у людей оказались базовые потребности, в связи с чем их финансовое поведение стало совсем другим. Проще всего отследить эти изменения по тому, как украинцы пользуются своими банковскими картами. Эксперты сравнили типы и суммы транзакций, которые граждане Украины осуществляли в марте 2021 и 2022 годов. Результаты впечатляют.





Прежде всего, стоит отметить, что общее количество операций с карточками в марте 2022-го уменьшилось на 26%. Но объем средств, задействованных в этих операциях, остался почти таким же, как и в марте прошлого года.

Чаще всего украинцы пользовались своими картами для расчета за продукты и бытовые товары в магазинах, оплаты коммуналки, мобильного счета, а также онлайн-игр. При этом значительно уменьшились суммы расходов на косметику, одежду, железнодорожные и авиабилеты, заказ еды с доставкой и другие услуги, которые не являются первоочередными.

Количество онлайн-оплат в марте 2022-го по сравнению с тем же периодом в прошлом году уменьшилось на 24,8%. Однако их объемы выросли на 8,6%, а средняя сумма одного чека увеличилась почти на 45% до 2722 грн.

Значительно уменьшилось количество операций по снятию наличных денег. Клиенты пользовались услугами банкоматов на 51% реже, чем в прошлом году. При этом снимаемые со счетов украинцев суммы увеличились на 30%.

С началом войны значительно возросли и объемы переводов между картами – на 111%. Средняя сумма одного перевода в прошлом месяце составила 5140 грн. Хотя количество транзакций между карточками осталось практически таким же, как в марте 2021-го. А если точнее, то оно увеличилась всего на 1%.

В целом же война сделала украинцев более экономными. Они практически перестали тратиться на второстепенные товары и развлечения. Граждане покупают только самое необходимое, а также, судя по увеличению сумм переводов, помогают нашим военным в нелегкой борьбе с врагом.

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