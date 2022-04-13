Зеленский подписал закон о кардинальных изменениях в работе банков

Президент Зеленский подписал закон, который значительно повысит стабильность системы гарантирования банковских вкладов физлиц в Украине. Документ с номером 2180-IX существенно увеличит сумму гарантирования, которую клиент банка получит в случае его ликвидации. Помимо этого закон предусматривает проведение реструктуризации долгов ФГВФЛ (Фонда гарантирования вкладов физлиц) перед Министерством финансов Украины.





Об окончательном одобрении революционного закона президентом Зеленским сообщил глава парламентского комитета по налоговым и финансовым вопросам Даниил Гетманцев. На столе у гаранта документ пролежал около двух недель, ведь во втором чтении его приняли еще 1 апреля.

Закон предусматривает ряд новшеств, среди которых:

100% гарантирования вкладов физических лиц во время действия военного положения и еще три месяца после его отмены;

повышение суммы гарантирования вкладов с 200 тыс. грн. до 600 тыс. грн. через 3 месяца после отмены военного положения;

решение вопросов с реструктуризацией долгов Фонда гарантирования вкладов физлиц перед Министерством финансов;

предоставление Ощадбанку статуса участника системы гарантирования вкладов.

Все новые правила были введены уже на следующий день после публикации закона.

Для рядовых украинцев новый закон, прежде всего, станет залогом безопасности средств, которые они хранят на своих банковских счетах. Ведь даже если банк разорится во время войны или в течение 3 месяцев после ее окончания, деньги никуда не исчезнут. Их в полном объеме вернет Фонд гарантирования вкладов.

Кроме того, максимальная сумма гарантирования, которая до войны составляла всего 200 тыс. грн, после победы Украины над врагом увеличится до 600 тыс. грн, то есть фактически втрое. Следует отметить, что в первой редакции закона речь шла об установлении послевоенной суммы гарантирования на уровне 400 тыс. грн. А вот трехкратное повышение гарантий во властных кругах планировали на 1 января 2023 года. Однако авторам закона удалось превысить ожидания украинцев, создав для них еще долее безопасные условия хранения сбережений.

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