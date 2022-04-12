Украинцам рассказали о том, кто будет компенсировать повреждение автомобиля во время войны

С начала войны количество заявлений от украинских автовладельцев в страховые компании ежедневно увеличивается. Кроме обычных ДТП, граждане сообщают об уничтожении или повреждении автомобиля в результате военных действий. Однако для страховщиков война – так называемая форс-мажорная ситуация, ущерб от которой они не обязаны компенсировать. Кто же в таком случае заплатит за уничтоженную под обстрелами машину?





Как отметил гендиректор Национальной ассоциации страховщиков Украины Денис Ястреб, возвращать деньги за поврежденные транспортные средства, как и за другое имущество украинцев будет страна-агрессор. Он посоветовал автовладельцам, чей транспорт пострадал от рук российских военных, запечатлеть на фото и видео его состояние. Позже органами государственной власти будет разработан специальный механизм, с помощью которого гражданам компенсируют ремонт, или же полную стоимость пострадавшего автомобиля.

Следует отметить, что подобная система уже существует для объектов недвижимости. Так недавно в государственном приложении «Дія» появилась услуга, позволяющая украинцам заявить о разрушении или повреждении своего жилья. С разработкой аналогичной опции для информирования о поврежденных транспортных средствах властям вызвались помочь украинские специалисты в области страхования.

Если же автомобиль пострадал от обычного ДТП, глава НАСУ советует пользоваться европротоколом. Ведь в условиях войны агенты страховых компаний, а частенько и правоохранители не могут вовремя выехать на место происшествия. В то же время европротокол для страховых агентов является вполне достаточным основанием для выплаты компенсации.

Учитывая сложную ситуацию в стране, страховики принимают европротоколы, даже если в процессе их составления были допущены незначительные нарушения. Например, один из участников аварии оказался не застрахованным. Самой важной в таком случае является подробная фото- и видеофиксация последствий ДТП. Такие материалы помогут пострадавшему в кратчайшие сроки получить компенсацию.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿