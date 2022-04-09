Названо 5 гаджетів, які можуть зробити будь-яке авто безпечнішим

У сучасному світі водії легко за кермом відволікаються на смартфони та інші гаджети. Але деякі сучасні технології здатні забезпечити більшу зручність та підвищити безпеку водіння. Розглянемо гаджети та технічні рішення, які допоможуть зменшити кількість автомобільних аварій та убезпечити себе за кермом.





Відеореєстратори-дзеркала заднього виду

Зменшити ймовірність автомобільної аварії та покращити видимість допоможуть відеореєстратори , суміщені з дзеркалом заднього виду. Їх відрізняє компактність та простота налаштування. При цьому такий девайс спрощує паркування, зменшує ризик ДТП під час руху заднім ходом та нещасних випадків за участю пішоходів через сліпі зони.

Пуско-зарядні пристрої для автомобільних акумуляторів

Акумулятор, що сів, завдає величезних незручностей водієві. У більшості ситуацій вам потрібно знайти іншого автолюбителя, який готовий дати акумулятору “прикурити”. Це не тільки незручно, але й небезпечно: автомобілі на узбіччі набагато частіше потрапляють у ДТП за участю інших транспортних засобів, наражаючи на небезпеку як вашу машину, так і вас самих.

Пуско-зарядні пристрої можуть спокійно зберігатися в багажнику та виручать водія у непростій ситуації.

Портативні насоси для накачування шин

Зараз розвиток технологій дозволяє використовувати легкі та практичні насоси для накачування шин, які розміщуються в кутку багажника, оснащені цифровими індикаторами та світлодіодним підсвічуванням для нічних поїздок. Головне, вони гарантують, що ви не опинитеся в небезпечному становищі на узбіччі дороги.

Враховуючи, що правильно накачені шини покращують ходові якості автомобіля, а швидке накачування може звести до мінімуму час, який ви проведете на узбіччі, цей гаджет допоможе зробити водіння більш безпечним.

Пристрої GPS-стеження

Якщо у вас в сім’ї є водії-початківці, то ви можете стежити за їх місцезнаходженням через GPS-трекери. Також вони допоможуть фіксувати швидкість і бачити, якими є водійські якості новачка в цілому. Це, у свою чергу, забезпечить безпечніше водіння. І, звичайно, GPS-маячки будуть корисні для пошуку вашого авто, якщо його викрадуть.

Bluetooth-адаптери

У багатьох старих автомобілях немає Bluetooth , що ускладнює використання гучного зв’язку в машині. Однак Bluetooth-адаптери дозволяють звільнити водієві руки при телефонній розмові, а заразом з тим передавати на аудіосистему файли зі смартфона. Зазвичай, такий адаптер підключається до аудіосистеми автомобіля. До речі, на екрані автомагнітоли при дзвінку відразу видно, хто дзвонить, що теж підвищує безпеку водіння.

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